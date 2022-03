Na morovom ostrove sa nachádzajú najsmrtiacejšie vírusy sveta. Na svete existujú len 3 takéto zariadenia

V rôznych mestách po celom svete sa nachádzajú laboratóriá podobné tomu v čínskom Wu-chane. Neďaleko Nemecka sa však nachádza celý ostrov, ktorému je lepšie oblúkom sa vyhnúť. Nachádzajú sa tu totiž tie najsmrtiacejšie patogény na svete.

Nachádza sa tu vírus moru, eboly či besnoty

Morový ostrov je síce maličký, no nachádza sa na ňom množstvo tých najväčších nepriateľov, s akými kedy ľudstvo bojovalo, vrátane vírusu eboly, chrípky, moru či besnoty. Oficiálne nesie ostrov názov Riems a je domovom pre Inštitút Friedricha Loefflera, informuje portál IFL Science. Je to jedno z 59 zariadení po celom svete, ktoré má povolenie experimentovať s tými najnebezpečnejšími patogénmi.

Tento inštitút je výnimočný tým, že má povolené vykonávať veľké štúdie na zvieratách. Experimentuje sa tu totiž aj so zoonotickými ochoreniami, ktoré sa môžu prenášať z jedného živočíšneho druhu na iný. Vedci skúmajú, ako sa vírus v tele zvieraťa šíri a rozmnožuje a snažia sa prísť na to, ako nákaze predísť. Na svete sú už len dve zariadenia, ktoré môžu takéto experimenty vykonávať, a to v Kanade a v Austrálii.

Samozrejme, za každých okolností sa v nich musí dbať o maximálnu bezpečnosť. Ostrov je verejnosti neprístupný a zamestnanci sa sem dostanú len po moste. Niektoré časti ostrova sú bezpečnejšie a nachádzajú sa tu napríklad príbytky pre vedcov. Niektoré časti ostrova sú však prísne kontrolované. Pri príchode a odchode z niektorých budov sa musia vedci prezliecť a absolvovať dezinfekčnú sprchu.

Bezpečnosť je na prvom mieste

Akonáhle vstúpia do budov s najvyšším stupňom ostrahy, musia si obliecť celotelový ochranný oblek so špeciálnym filtrom. Budova je pred vonkajším svetom kompletne uzavretá a udržiava sa v nej podtlak, aby vzduch prúdil len dovnútra a nie von. Voda a vzduch, ktoré musia vyjsť z budovy, prechádzajú prísnym procesom sterilizácie a filtrácie.

Okrem toho, že je to jedno z mála zariadení svojho druhu, patrí ústav na výskum vírusov aj medzi tie najstaršie na svete. Založený bol Friedrichom Loefflerom v roku 1910 a zameriaval sa na výskum ochorení úst a nôh u ľudí. Skúmali sa tu však aj vírusy, ktoré napádali dobytok. Odvtedy ústav oblasť svojho výskumu rozšíril. V súčasnosti sa tu experimentuje s vírusmi ako je mor, africký mor ošípaných, ebola, nipah, Q horúčka, ale aj koronavírus.

Inštitút sa zameriava aj na menej známe vírusy, ktoré napádajú napríklad mäkkýše či včely. Práca v takomto laboratóriu je síce nesmierne riskantná, no dôležitá. Je dôležité porozumieť faktorom, ktoré umožňujú prenos vírusu zo zvieraťa na človeka. Znižuje sa tak riziko, že dôjde k ďalšej nebezpečnej pandémii.