Putin neváha oponentov otráviť, zatajuje laboratórium s biologickými zbraňami. Moskva všetko popiera

Už teraz je jasné, že Putin je schopný ohavných skutkov. Odborníci však poukazujú na temné stránky Ruska, o ktorých vie len málokto. Napríklad, Sibír ukrýva laboratórium plné nebezpečných vírusov. Jeho riaditeľ v roku 2017 záhadne zmizol.

Siahne Putin po biologických zbraniach?

Nielen Amerika, ale aj ďalšie krajiny sa obávajú toho, že by Putin mohol siahnuť po biologických zbraniach. Kremeľ pritom nedávno Američanov obvinil z toho, že na Ukrajine dotujú laboratórium na výrobu biologických zbraní, píše portál Daily Mail. Práve Rusko je však známe tým, že sa neštíti používať desivé metódy na to, aby sa zbavilo nepriateľa.

Laboratórium z čias ZSSR na vývoj nebezpečných biologických zbraní sa podľa všetkého ukrýva aj v sibírskej oblasti. Minulý rok ministerstvo zahraničných vecí naznačilo, že Rusko má rozbehnutý program na vývoj biologických zbraní, Kremeľ však následne tieto tvrdenia poprel. Putin neváha z cesty odstrániť kohokoľvek nepohodlného. Dôkazom je pokus o otrávenie Alexeja Navaľného.

To, že za pokusom o zabitie naozaj stojí Rusko, potvrdili podľa portálu News dvaja nezávislí experti z Organizácie spojených národov. Podľa nich to bolo jasné varovanie, že o život môže prísť veľmi ľahko ktokoľvek, kto sa opováži kritizovať vládu. Navaľnyj je známy ako jeden z najväčších kritikov korupcie v Rusku. Otrávený bol v roku 2020 Novičokom, pričom použitie tohto jedu bolo označené za hrubé porušenie Dohovoru o chemických zbraniach.

Rusko otrávilo Navaľného a Skripaľovcov

Našťastie, lekári dokázali Alexeja zachrániť. V roku 2021 však bol po návrate do Ruska zatknutý a obvinený zo sprenevery. Ľudia okamžite žiadali jeho prepustenie. Podľa portálu The Guardian mu môže hroziť až 15 rokov za mrežami. Navaľnyj založil protikorupčnú organizáciu a tá obvinila Putina z toho, že sa on a ďalší lídri obohacujú za pomoci korupčných schém. Práve vďaka takým schémam mal Putin nadobudnúť aj sídlo v hodnote vyše miliardy dolárov. Prezident sa však smial pri otázke, či má s kauzou Navaľnyj čokoľvek spoločné.

Je známe, že Rusko toxickú látku Novičok vyrába a skladuje dlhodobo. Podľa OSN je podávanie jedu nepriateľom v tejto krajine trendom už od sovietskych čias a zdá sa, že od neho Rusi nemienia upustiť. Už desiatky rokov sa vyskytujú prípady, kedy boli toxickými látkami otrávení novinári, kritici vlády či disidenti.

Zabudnúť by sme nemali ani na pokus o zabitie bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Yulie Skripaľovej. Ako informuje portál BBC, v bezvedomí na lavičke v parku ich našli 4. marca v roku 2018 v britskom meste Salisbury. Podobne ako Navaľnyj, aj oni boli otrávení Novičokom a trvalo niekoľko týždňov, kým sa v nemocnici zotavili.

Podporuje Asadov režim v Sýrii, stopy po chemických zbraniach sa pokúsili zahladiť

Aby toho nebolo málo, Rusko podporuje aj Asadov režim v Sýrii. Ten sa v minulosti taktiež už viackrát uchýlil k útoku chemickými zbraňami. Podľa portálu France 24 Moskva prehlbuje vojenské, hospodárske, ale aj kultúrne väzby s režimom. V roku 2015 zahájilo Rusko vzdušný útok, aby pomohlo Asadovým jednotkám. V tom čase bolo do Sýrie prevelených najmenej 63 000 ruských vojakov.

Putin navyše chránil sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada počas vyšetrovania, ktoré viedlo OSN. Rusko malo pomôcť „vyčistiť“ miesta činu, aby zakrylo stopy po chemických zbraniach. Padli totiž obvinenia, že Asad počas občianskej vojny zaútočil chemickými zbraňami aj na civilistov, píše Daily Mail.

Prieskum neziskovej organizácie Human Rights Watch ukázal, že medzi rokmi 2013 až 2018 sa odohralo až 85 útokov chemickými zbraňami, počas ktorých zahynulo množstvo nevinných ľudí. Len počas jediného útoku v roku 2018 zomrelo 40 až 50 civilistov. Za väčšinu z útokov mali byť zodpovedné práve sýrske vojská podporované Ruskom.

Moskva všetko popiera

Assad priznal, že naozaj má v zálohe biologické zbrane. Nikoho však neprekvapí, že Moskva opäť poprela, že by s tým mala čokoľvek spoločné. Samozrejme, ruská vláda nezabudla dodať, že za všetkým zrejme stojí západ.

Čo sa týka skladovania arzenálu biologických zbraní, je možné, že ich Rusko ukrýva v Štátnom centre pre výskum v oblasti virológie a biotechnológie Vector v Novosibirsku, na jednom z najizolovanejších miest na svete. Centrum má mať v rukách nebezpečné kiahne, ebolu či antrax. Laboratórium bolo otvorené v roku 1974 v časoch studenej vojny ako centrum na výskum bioterorizmu. Aj v súčasnosti je zariadenie obohnané ostnatým drôtom a chránené po zuby ozbrojenými vojakmi.

Bývalý riaditeľ zmizol za záhadných okolností

Rusko tvrdí, že laboratórium sa výskumu zbraní nevenuje už od roku 1992. Teraz sa vraj zameriava na výrobu vakcín proti nebezpečným vírusom a hľadá lieky proti ochorenia, ako sú HIV, mor či rakovina. Pozornosť sveta v posledných rokoch upútalo laboratórium niekoľkokrát. V roku 2019 tu došlo k explózii plynu, po ktorej bol jeden zo zamestnancov vážne ranený. Podľa vedenia to však nijak neohrozilo verejnosť a patogény sa von nedostali.

V roku 2017 zas za záhadných okolností bez stopy zmizol bývalý riaditeľ laboratória Ilya Drozdov (riaditeľom nebol od roku 2010). 63-ročný profesor sa ocitol v hľadáčiku Interpolu údajne za to, že laboratórium okradol o niekoľko miliónov rubľov, v prepočte o 55 500 dolárov, informuje portál The Siberian Times. Niektorí si myslia, že ušiel do zahraničia. Drozdov však mal poznať tie najtemnejšie tajomstvá Moskvy týkajúce sa biologických zbraní, je teda otázne, čo sa s ním v skutočnosti stalo.