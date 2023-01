Na Marse objavili „medveďa“. Úžasný záber fascinuje tisícky ľudí a nevedia sa naň vynadívať

Intenzívny výskum štvrtej planéty od Slnka prebieha už dlhé roky a za ten čas sme sa o Marse dozvedeli množstvo fascinujúcich vecí. Okrem známeho rovera Curiosity, ktorý Mars skúma z povrchu, oblieta okolo planéty aj sonda Mars Reconnaissance Orbiter, ktorá podrobne monitoruje povrch. A tá tam objavila „medveďa“.

S pareidóliou sa stretol každý z nás, aj keď v tom momente nemusel vedieť, že sa to tak volá. Stačí sa pozrieť na oblohu a na mraky a môžete v nich pri troche predstavivosti nájsť ľudskú tvár, alebo sa pozrieť na elektrickú zástrčku či špecifické umývadlo a v nich tiež môžete vidieť akúsi jednoduchú tvár.

A s pareidóliou sa stretávame aj pri zábere zo sondy Mars Reconnaissance Orbiter, ktorá vytvorila záber pomocou špeciálnej kamery HiRISE. Tá má prvenstvo napríklad v tom, že obsahuje najväčší optický ďalekohľad vyslaný mimo obežnú dráhu Zeme.

Portál Science Alert informuje o zábere vytvorenom pomocou HiRISE. Záber na zvláštny kráter na Marse nápadne pripomína medvediu tvár.

„Je tu kopec s kolapsovou štruktúrou v tvare písmena V (nos), dvomi menšími krátermi (oči) a kruhovým vzorom prepadnutia (obrys hlavy),“ povedal hlavný vedec HiRISE Alfred McEwen.

McEwen uvažuje, že kruhový zlom môže byť spôsobený usadzovaním nánosu nad zasypaným impaktným kráterom. Nos medveďa môže byť sopečný alebo bahenný prieduch. Verí, že jedného dňa budú môcť ľudia ísť sami na Marse preskúmať toto miesto a zistiť, prečo sa kráter tak náramne podobá na medveďa.

A aj na to ale poslúžia údaje získané pomocou HiRISE. Bez takýchto technológií, ktoré vytvárajú podrobné mapy Marsu, by budúci ľudia vlastne netušili, kadiaľ by sa na Marse mali pohybovať, aby sa dostali na vytýčené miesto, napríklad aj na tento „medvedí kráter“.