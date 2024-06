Na letné teploty zabudnite: Pred nami sú dva extrémne chladné dni, sprevádzať ich bude dážď. S víkendom príde zmena

Na Slovensko udrelo počasie, ktoré ani náhodou nepripomína polovicu júna. Aj v nasledujúcich dňoch sa musíme pripraviť na nepriaznivé, sychravé a nepríjemné počasie. Okrem toho, že teploty budú výrazne nižšie, ako je hranica normálnu, naďalej bude aj pršať.

Ako informuje iMeteo, pred nami sú nepriaznivé dni plné chladného vzduchu a vlniaceho sa studeného frontu, ktorý so sebou prinesie vlnu ďalších zrážok.

S víkendom sa počasie zmení

V uplynulých týždňoch sa do našej krajiny dostával studený vzduch zo severozápadu, s ktorým prišlo aj búrlivé počasie.

Aktuálne k nám začína prúdiť chladný vzduch z oblasti Severného mora. Jeho pričinením bude štafeta chladných dní pokračovať.

Maximálne teploty sa dnes vyšplhajú od +10 do +16 °C, výnimkou môže byť len juh, kde bude do +22 °C. V porovnaní s dlhodobým normálom budú dnešné teploty na severe a západe nižšie až o 11 °C.

Vo štvrtok už budú teploty o niečo vyššie, no stále podpriemerné. Maximá budú ukazovať +14 až +20 °C.

V nasledujúcich dvoch dňoch nás čaká množstvo oblačnosti a zrážok. Ako upozorňuje portál, dážď sa môže vyskytovať prakticky na celom území. Najviac zrážok padne na strednom Slovensku, vrátane Spiša.

Dobrou správou je, že by sa od piatka malo otepliť a už v priebehu víkendu by sme mali zažiť teplé počasie. Budúci týždeň by podľa predpovedí mali teploty prekračovať hranicu +30 °C .