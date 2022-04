Stačí naozaj málo: Vďaka tomuto triku ušetríte na elektrine ročne slušnú sumu peňazí

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa obávajú ročného vyúčtovania za energie a takmer neustále vidia na faktúre sumu s mínusovou hodnotou, ktorú treba doplatiť? Nasledujúce tvrdenie bude možno tvrdé a bolestivé, ale môžete si za to sami. Nie preto, že by ste účty za energie neplatili poriadne alebo nedostatočne, no je to najmä z dôvodu, že ste sa akosi odnaučili šetriť. Niekedy pritom stačí naozaj málo, aby ste na ročnom zúčtovaní mali na faktúre namiesto mínusu plusové znamienko.

Podobných lifehackov už bolo vydaných aj na našom webe pomerne dosť. Ako čo najviac ušetriť a zároveň byť ekologický však treba neustále pripomínať. O to viac, ak ide o benefity, z ktorých ťaží najmä spotrebiteľ.

Nedeje sa to pritom len u nás, lebo aj v zahraničí je veľa jednotlivcov a domácností, ktoré by mohli na energiách ušetriť nemalú sumu peňazí, keby sa aspoň trošičku viac snažili žiť zodpovednejšie. A platí to aj o spotrebe elektrickej energie.

Ceny všetkého ešte pôjdu hore. Ako ušetriť?

Smutný fakt dnešnej doby je ten, že aj keď sa to ešte nezdá, náklady na život pôjdu rapídne nahor. Ceny potravín a pohonných hmôt už stúpajú, za čo môže viacero faktorov. Slovensko už má za sebou dokonca aj prvú vlnu zdražovania cien elektriny či plynu. Ako sa na toto celé pripraviť, aby to nezruinovalo váš rodinný rozpočet?

Existuje niekoľko tipov a trikov, ako ušetriť, a jeden konkrétny, na ktorý upozorňujú aj zahraničné médiá, je pomerne jednoduchý. Stačí všetky zariadenia fungujúce na elektrickú energiu riadne vypínať. A keď hovoríme riadne, nemyslíme tým, že by mali zostať v takzvanom „stand-by“ režime. Čo to znamená?

Spoločnosť EcoCostSavings vo svojom blogu, na ktorý upozornil portál LAD Bible, nedávno uviedla, že to, že ste televíziu vypli pomocou svojho diaľkového ovládača, ešte neznamená, že ste ju vypli tak, že nespotrebúva žiadnu elektrinu. Je to presne naopak. Odber pokračuje aj naďalej, akurát nie v takom množstve, ako keď televíziu skutočne sledujete.

Stand-by režim zbytočne spotrebúva energiu

Ako spoločnosť vo svojom blogovom príspevku uviedla, len v britských domácnostiach dokáže spotrebič ako je smart TV v stand-by režime každoročne spotrebovať toľko elektriny, za ktorú by ročne tamojšie domácnosti zaplatili zbytočných 16 libier (v prepočte 19 eur) navyše. A to sa rozprávame len o neúplne vypnutej televízii!

Teraz si skúste len tak mysľou preskenovať všetky elektrospotrebiče, ktoré máte doma zapojené v zásuvke a využívate ich len párkrát do mesiaca. Áno, aj tieto spotrebúvajú malé množstvo elektriny, ktoré vás ale ročne môže stáť niekoľko zbytočných eur navyše.

Pokiaľ teda chcete ušetriť zopár eur (a vedzte, že nejde o malé čiastky), elektrospotrebiče, ktoré nevyužívate na dennej báze, vypojte zo zásuvky a zapájajte ich len vtedy, keď ste doma. Rovnako tak aj v prípade, keď odchádzate z domu a viete, že nikto okrem vás sa v ňom nebude nachádzať – nechajte zapojené len nevyhnutné spotrebiče.

Len sa skúste zamyslieť – naozaj je potrebné mať zapojený wi-fi router nonstop, aj keď nie ste doma? Ak je aj na túto otázku vaša odpoveď áno, tak sa skúste zamyslieť ešte raz – naozaj ho niekto vo vašej neprítomnosti využíva?