Na gréckych ostrovoch nezvestní turisti pribúdajú, viacerých našli mŕtvych. Odborník vysvetľuje, čo sa tam deje

Tento týždeň sme vás už aj my informovali o pribúdajúcich tragických prípadoch turistov, ktorí sa počas dovolenky na niektorom z gréckych ostrovov nevrátili späť do hotela. Svetom minulý týždeň otriasla správa o smrti Michaela Mosleyho, britského moderátora stanice BBC, ktorý zahynul počas pobytu na ostrove Symi. Viaceré oblasti hlásia nárast počtu stratených a mŕtvych osôb. Podľa odborníka spája všetky prípady jedna vec, ktorú by nemal nikto z nás na dovolenke podceniť. O správe informoval portál CNN.

Tragický prípad britského moderátora zďaleka nie je jediným. V nedeľu objavili záchranné zložky na ostrove Korfu telo mŕtveho Američana, deň predtým zase na ostrove Symi bezvládne telo Holanďana. Pri prístave Mathraki bolo objavené ďalšie telo 55-ročného muža. Rovnako pribúda nezvestných dovolenkárov, ktorí zmizli napríklad počas pobytu na ostrove Sikinos či Amorgos.

Podľa informácií portálu TV Noviny z 19. júna, toto leto zahynulo v Grécku už 5 turistov, vyhlásených je aj viacero pátraní po nezvestných osobách.

Polícia vidí jasný vzorec, dovolenkárov varuje pred turistikou v horúčavách

Petros Vassilakis, policajný hovorca pre južné Egejské more, vníma jasný vzorec série úmrtí a zmiznutí.

Všetkých dovolenkárov vystríha pred tým, aby si plánovali akúkoľvek turistiku počas obdobia horúčav na ostrovoch. „Všetci sa vybrali na túru uprostred vysokých teplôt,“ informuje cez agentúru Reuters.

Riziko, ktoré vysoké teploty pre naše telo predstavujú, by sme na dovolenke nemali v žiadnom prípade podceňovať. Okrem samotného vplyvu na orgány či svaly je nezanedbateľnou hrozbou to, aký vplyv majú horúčavy na náš mozog.

„Je to hlavný vypínač tela,“ opisuje pre CNN Damian Bailey, profesor fyziológie a biochémie na univerzite v južnom Walese.

Pokiaľ je ľudský mozog vystavený teplote 40 stupňov Celzia (teplota, ktorá aktuálne zúri v Grécku), podľa Baileyho výskumu môže dôjsť k poklesu prietoku krvi do mozgu o 9 až 10 percent. „To je veľký problém. Do motora, ktorý neustále beží na vysokej úrovni, neprúdi dostatok paliva.“

Ako pre CNN dodáva Kim Meidenbauer, vysoké teploty narušujú typickú mozgovú aktivitu. Pokiaľ náš mozog nefunguje správne, nie sme schopní racionálneho rozhodovania. Má to vplyv na náladu, emócie, pamäť, jasné myslenie a formulovanie myšlienok. „Nie je to len o tom, že sa prehrejeme a spálime. Toto sú potenciálne, život ohrozujúce situácie.“

Príliš veľké riziko

Odborníci i grécka polícia preto veľmi prosia dovolenkárov, aby počas pobytu na ostrovoch zachovali zodpovedný prístup. Na túre môžu dovolenkári čeliť množstvu zdravotných komplikácií, začínajúcich dehydratáciou a tepelným vyčerpaním. Samotný úpal je podľa portálu Beyond Wild Places pre telo veľmi nebezpečný a môže viesť až k srdcovej príhode. Pozor si musia dávať aj úplne zdraví jedinci.

Ideálne je sa teda turistike úplne vyhnúť. V prípade, pokiaľ naozaj neviete odolať, zodpovedne a poriadne dodržiavajte všetky bezpečnostné zásady. Majte so sebou dostatok vody a ochranu hlavy. Robte si často pauzy a nechoďte nikdy sami. Vo vysokých teplotách je ideálne začínať túru skoro ráno tak, aby ste sa pred obedom vrátili naspäť. Počas obedných hodín by ste sa vôbec nemali nachádzať na mieste, kde sa neviete pred páliacim slnkom ukryť.

