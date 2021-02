Na farmu lákala mužov, kusy ich tiel dávala jesť ošípaným. Zavraždila 40 ľudí, mŕtvou hlavou nafingovala vlastnú smrť

Ústrednou postavou tohto príbehu je žena menom Belle Gunness a aj po rokoch v ňom ostáva stále množstvo nevyriešených otázok. Belle po sebe zanechala možno až viac ako štyri desiatky mŕtvych obetí a smrť jej samej zostala otvorená. Po brutálnych činoch, ktoré spáchala, mohla predstierať aj svoje vlastné úmrtie alebo išlo iba o zhodu okolností?

Belle Gunness, vlastným menom Brynhild Paulsdatter Størseth, sa narodila v Nórsku, väčšiu časť svojho života však prežila v USA. Jej život v Nórsku sa nespája so žiadnymi kriminálnymi prípadmi. V roku 1881, keď mala iba 21 rokov, si zmenila meno na Belle Petersen. Po príchode do Chicaga najprv pracovala ako upratovačka.

Prvé peniaze z poistky

Tri roky po príchode sa vydala za muža menom Mads Ditlev Anton Sorenson. V roku 1886 si spolu otvorili cukráreň, ktorá však nevynášala, ako možno pôvodne predpokladali. Do niekoľkých mesiacov obchodík vyhorel. Príčina požiaru sa síce nezistila, ale manželia nemuseli dlho smútiť, pretože sa im peniaze vrátili späť vďaka poistke.

Zomrel v deň, keď mu platili dve poistky

Belle a Mads mali v opatere adoptívne deti. Podľa portálu Legends of America dve z nich zomreli. Dôvodom mala byť akútna kolitída, ktorá má však rovnaké príznaky ako otrava.

30. júla 1900 sa odohrala jedna z prvých “náhod”. Tento deň sa totiž ako jediný prekrýval v poistkách Madsa a platili mu rovno dve. A presne v tento deň prišiel o svoj život. Jeho úmrtie bolo označené ako zástava srdca. Smrť bola uzavretá bez ďalšieho pátrania a Belle vyplatené rovno dve životné poistky.

Rodina Madsa však už Belle podozrievala z vraždy otrávením kvôli peniazom z jeho poistky. Nič to však na situácii nezmenilo a Belle si za peniaze po mŕtvom manželovi kúpila farmu v La Porte. Dlho ho neplakávala a o dva roky na to sa už vydala za vdovca Petra Gunnessa a pod priezviskom Gunness ju napokon spoznala aj verejnosť. Iba pár dní po svadbe prišla o život Petrova dcéra, v čase, kedy bola na farme s Belle sama.

Po niekoľkých mesiacoch ovdovela znova

Druhýkrát sa vydala v apríli, v decembri sa stala dvojnásobnou vdovou. Smrť Petra vysvetľovala zdanlivo neuveriteľnou výhovorkou. Peter bol mäsiarom a mal mu spadnúť z poličky na hlavu mlynček na mäso. Tomuto príbehu sa samému o sebe ťažko verí. Predovšetkým, keď si ho spojíme s predchádzajúcimi “nehodami,” ktoré sa okolo Belle udiali.

Stíhaná za vraždu však nikdy nebola. Po Petrovom úmrtí dostala vyplatenú ďalšiu poistku. Ako uvádza Legends od America, okresný koroner prípad preveril a označil ho ako vraždu. Dokonca jej adoptívna dcéra mala kamarátke v škole povedať, že jej mama zabila otca. Vyšetrovateľom však túto informáciu nepotvrdila.

Dievčatku to však k dobru nepomohlo. O niekoľko rokov sa z farmy zo dňa na deň vytratila. Belle tvrdila, že išla na internátnu školu. Neskôr ju však našli mŕtvu a pochovanú na záhrade.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Francesca Beauman (@fransbookshop)

Inzerátmi lákala na svoju farmu mužov

Medzitým, keď sa Belle podarilo zbaviť manželov a celkom dobre zarobiť na poistkách, vymyslela ďalší plán. Na svoju farmu začala pomocou inzerátu lákať mužov. Opísala sa ako pôvabná dáma, ktorá vlastní veľkú farmu a túži po gentlemanovi.

Na farmu prišlo viacero mužov, odísť sa však podarilo už iba jedinému. Tým bol George Anderson. Anderson súhlasil, že jej pomôže splatiť hypotéku, ak sa za neho vydá. Odstrašil ho však incident, ktorý sa odohral počas noci. Keď sa zobudil, uvidel Belle, ako nad ním stojí so zapálenou sviečkou.

Prišli na farmu, už z nej však nikdy neodišli

Muži, ktorí prichádzali na farmu so sebou častokrát prinášali svoje úspory, aby finančne pomohli Belle. Šťastný románik sa však nekonal, pretože začali miznúť jeden za druhým. Problémy sa začali, keď si Belle ako výpomoc na svoju farmu najala Raya Lamphera. Ten sa do nej totiž zamiloval a žiarlil na každého muža, ktorý sa okolo nej mihol. Keď mu oznámila, že sa za Andrewa Hegeliana vydá, rozzúrilo ho to.

Situácia sa natoľko vyhrotila, že Belle Raya vyhodila a dokonca zažalovala za obťažovanie. Podľa jej slov mal byť hrozbou pre spoločnosť. Súd ho však uznal nevinným. Keď sa brat Andrewa začal zaujímať o to, kam zmizol, Belle mu tvrdila, že u nej na farme nebol a odišiel za príbuznými do Nórska.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa True Crime Norge (@truecrimenorge)

Pomôže mu hľadať brata, ak zaplatí

Belle sa dokonca aj zmäteného muža pátracieho po svojom zmiznutom bratovi pokúsila využiť. Neveril totiž, že by Andrew bez slova odišiel. Navrhla teda, že pomôže s jeho hľadaním. Samozrejme, za finančný príplatok.

V roku 1908 na farme vypukol požiar. Spomína si naň Joe Maxon, ktorý v tom čase už niekoľko mesiacov pomáhal Belle s prácami na farme. Nadránom ho zobudil dym a v poslednej chvíli sa mu podarilo vyskočiť z okna a zachrániť sa.

Úmyselný požiar odhalil najtemnejšie tajomstvá farmy

Podľa vyšetrovateľov, ktorí prišli na miesto, požiar nebola náhoda. Niekto ho založil úmyselne a odhalil najväčšie tajomstvá, ktorá táto farma ukrývala. A to tri detské telá a jednu hlavu ženy bez tela. Podľa prvotných predpokladov mala hlava patriť Belle, ukázalo však, že to tak nie je a patrila dievčaťu, ktoré malo byť ďalšou pomocníčkou na farme. Belle sa teda po všetkých nechutných činoch, ktoré spáchala, podarilo utiecť.

Nikdy nebola potrestaná, pretože ju nechytili. Na jej pozemku však po požiari našli pozostatky siedmych mužov, ktorých sa podarilo presne identifikovať. Ďalšie pozostatky mohli patriť minimálne 17 ľuďom, ktorí však presne neboli nikdy identifikovaní. Spoločné však mali to, že všetci odpovedali na inzerát Belle a ich pozostalí sa ozvali, že zmizli a hľadajú ich. Preto ani presný počet mŕtvych nie je úplne známy. Jedno je však isté. Boli ich desiatky a Belle utiekla bez spravodlivého trestu.

Ak ste sa zamýšľali nad tým, ako sa mohli všetky tieto zverstvá diať na farme bez toho, aby o nich vedel Lampher, ktorý Belle pomáhal, bol to dobrý postreh. Lampher o tom síce vedel, ale počas svojho života nič neprezradil. Až keď zomrel, vyšli na povrch tieto skutočnosti, ktoré pred smrťou prezradil reverendovi.

Bol presvedčený, že Belle nezomrela

Opisoval mu, ako je presvedčený o tom, že Belle stále niekde žije. Sám síce nikomu na farme neublížil, pomáhal však Belle zbavovať sa tiel mŕtvych. Dokonca prezradil aj to, aké Belle používala na mužov manévre. Keď prišli na návštevu, mala pripraviť bohatú večeru a otrávila im kávu.

Tiel sa zbavovala spôsobom, ako keby išlo o ošípané. Zabíjala ich sekáčom na mäso, po smrti ich rozporciovala a ich kúsky tiel zakopávala do ohrady. Dokonca keď sa jej celý tento proces nechcelo urobiť, jednoducho kusy ľudských tiel dávala jesť ošípaným.

Mala zabiť viac ako 40 ľudí, nikdy nebola potrestaná

Na záver treba dodať, že po tomto všetkom Belle poriadne zbohatla. Pri svojom úteku mala mať pri sebe viac ako 200-tisíc dolárov. Čo na vtedajšiu dobu predstavuje skutočne obrovskú sumu. Za svoje činy nebola nikdy potrestaná a v jej príbehu existuje množstvo nejasností, ktoré sa už pravdepodobne nikdy nedozvieme.

Podľa odhadov mala Belle Gunness v rokoch medzi 1884 a 1908 zabiť v Chicagu a La Porte viac ako 40 ľudí, na ktorých vďaka podvodom s poistkami a ďalšími spôsobmi zarobila a potom bez stopy zmizla.

Podľa príbehu vznikli dokumentárne filmy aj kniha

Tento kontroverzný príbeh sa stal predlohou dokumentárnej snímky režiséra Stephena Ruminskiho The Gunness Mystery aj jeho krátkometrážneho filmu s názvom Belle.

Bol inšpiráciou aj pre knihu Camilli Bruce s názvom In the Garden of Spite. Autorka sa pri písaní knihy venovala podrobne a preto nie je vhodná pre citlivé povahy. Od svojich čitateľov však získava veľmi kladné hodnotenia.