11 rokov ich držal pripútané reťazami a znásilňoval, kopaním do brucha vynútil potraty. Únosca mal byť závislý na sexe

Muž menom Ariel Castro sa zaslúžil o jeden z najkontroverznejších únosov, aké naša novodobá história pozná. Uniesol tri dievčatá, ktoré dlhé roky väznil vo svojom dome, znásilňoval a jedna z nich mu dokonca porodila v týchto brutálnych podmienkach dieťa. Prvá unesená strávila priviazaná reťazami v chladnom suteréne až dlhých jedenásť rokov.

Kým spáchal Ariel Castro svoje najbrutálnejšie činy, bol už trestne stíhaný, avšak súd ho prepustil na slobodu. Kým žil so svojou mamou a súrodencami, nehovorilo sa o tom, že by vykazoval znaky násilia. Aspoň jeho rodina to nepriznala. To sa ale zmenilo v roku 1992, kedy sa so svojou priateľkou Grimildou Figueroa osamostatnili a presťahovali.

Žalovala ho niekoľkokrát, súd však nič neurobil

Nový domov našli vo veľkom dvojposchodovom dome, idylka sa však nekonala. Ariel si vybíjal svoje násilnícke sklony na Grimilde. Podarilo sa mu zlomiť jej nos, rebrá, ruky či lebku a v dôsledku krvnej zrazeniny sa Grimilde vytvoril nádor na mozgu. V roku 1993 Ariela zažalovala za domáce násilie, súd ho však neobvinil, a teda zostal naďalej na slobode.

S Grimildou mali spolu štyri deti, a preto jej týranie zo strany Castra neskončilo, ani keď od neho odišla. Snažila sa brániť a žalovala ho viackrát, poslednýkrát v roku 2005, kedy už u seba doma ukrýval tri unesené ženy. Keby súd adekvátne konal, dievčatá spútané v reťaziach by sa mohli dostať na slobodu o osem rokov skôr. Nestalo sa však tak.

Treba dodať, že Grimilda o niekoľko rokov neskôr, v dôsledku týchto zranení a vážneho ochorenia, prišla o život. Ariel sa medzitým bez väčších následkov, ktoré by mali vplyv na jeho život, zamestnal ako vodič autobusu. Ku svojej práci nepristupoval najsvedomitejšie, autobus využíval aj na svoje osobné nákupy alebo v ňom zamkol dieťa, kým sa išiel naobedovať. Nikto však v tom čase netušil, že vodič autobusu, s niekoľkými priestupkami, skrýva oveľa temnejšie tajomstvo.

Pripútal ich reťazami a sexuálne zneužíval

22. augusta 2002 Castro stretol svoju prvú obeť, Michelle Knight. Tento deň navždy zmenil jej život. Podarilo sa mu ju na lož nalákať ku nemu domov, kde Michelle zviazal káblom. Potom ju odniesol do suterénu, pripútal reťazou a začal sa kolobeh znásilňovania, ktorý trval celé roky. Keď sa dostala do Castrovho zajatia, mala iba 21 rokov a vonku na ňu čakal iba dvojročný syn, o ktorého starostlivosť bojovala.

V apríli nasledujúceho roku sa stala ďalšou Castrovou obeťou iba 16-ročná Amanda Marie Berry. Keď sa podobnou náhodou dostala do jeho domu, už nebolo úniku. Castro ju hneď sexuálne napadol, lepiacou páskou zalepil ústa, ruky a nohy a odviedol do suterénu, kde ju rovnako pripútal reťazami ako Michelle.

Najmladšia obeť mala iba 14-rokov

Castrova najmladšou obeťou bola iba 14-ročná Gina DeJesus, ktorá sa kamarátila s Castrovou dcérou. Vďaka tomu sa mu mladé dievča podarilo nalákať dnu do svojho domu, z ktorého nasledujúce roky už nevyšla.

Podľa informácií CNN bolo sexuálne násilie páchané na týchto troch mladých ženách, vyhrážky a týranie na dennom poriadku. Castro mal zbraň, s ktorou rád hral ruskú ruletu, pri ktorej mohli prísť v momente o svoj život.

Potraty spôsobené údermi do brucha a vyhladovaním

Situácia sa ešte zhoršila, keď niektoré z dievčat otehotnelo. Castro sa potreboval zbaviť nenarodeného dieťaťa a tak z jedného jedla denne, ktoré pôvodne dostávali, zostalo iba pitie čaju a ešte nepríjemnejšie fyzické týranie ako kopanie do brucha či úmorné cvičenie, ktoré viedlo k vyčerpaniu a následnému potratu. Michelle mala takýmto násilným spôsobom prísť o svoje dieťa až päťkrát.

Jedno dieťa však napokon v tomto pekle prišlo na svet. Narodilo sa Amande a v týchto katastrofálnych podmienkach jej pri pôrode asistovala Michelle, ktorá už predtým pôrod zažila. Dieťa muselo prežiť, inak by na Amandu a Michelle čakal trest. Preto keď dieťatko po narodení nedýchalo, Michelle ho musela oživovať, až kým sa nenadýchlo. Amanda s novorodeným dieťaťom prežila väčšinu času pripútaná v kúpeľni.

Kým sa toto dialo za bránami Castrovho domu, on naďalej vykonával svoju prácu šoféra autobusu a každú nedeľu chodil do kostola. Podľa správ CNN Castro neskôr svoje brutálne činy odôvodňoval tým, že je závislý na sexe.

Jedenásť rokov žila v pekle

Aj keď to môže znieť ako zázrak, že tri mladé ženy toto týranie a zneužívanie prežívali dlhé roky, môže za to predovšetkým ich odhodlanie nevzdať sa a puto, ktoré sa medzi nimi vytvorilo. Deň, na ktorý všetky tak vytúžene čakali, prišiel 6. mája 2013. Teda dlhých jedenásť rokov po tom, ako bola unesená Michelle.

Amanda si uvedomila, že Castro odišiel z domu a nezamkol jedny z dverí. Búchaním sa jej tak podarilo spolu so svojou malou dcérou upozorniť susedov, že niečo nie je v poriadku. Podľa TASR vykopla časť dverí, a tak sa jej podarilo zachrániť sa. Susedia zavolali miestnu clevelandskú políciu, ktorá ženy z tohto domu hrôzy zachránila. Ariel Castro bol zadržaný iba o niekoľko hodín neskôr a postavený pred spravodlivý súd.

Mal v sebe démona?

Ako informoval portál Latin Times, spolu s Arielom zatkli aj jeho dvoch bratov Pedra a Onila, ktorí boli z týchto zvrátených únosov tiež podozriví. Boli však prepustení po tom, ako sa ukázalo, že o zvrhlom konaní svojho brata nič netušili. Keď sa ukázalo, kto stojí za zmiznutím týchto troch žien, Arielova rodina zostala šokovaná.

Sesternica únoscu Aida Castro podľa Latin Times uviedla pre New York Daily, že nemá ani tušenia, prečo to mohol urobiť. “Nevieme, akého démona musel mať v sebe, keď dokázal urobiť to, čo urobil.” Pri súdnom procese pre lepšiu predstavu nechýbala maketa domu, v ktorom Castro svoje obete väznil.

Prežili desaťročie v katastrofálnych podmienkach

Podľa informácií CNN tento dom vyzeral na prvý pohľad úplne obyčajne ako ostatné na ulici. Zvnútra však bolo toto miesto peklom. Na okná na druhom poschodí Castro pripevnil drevené dosky, ktoré zabraňovali preniknúť dnu akémukoľvek svetelnému lúču, k predným a zadným dverám boli zas pripevnené alarmy, ktoré mali zabrániť úniku zadržaných dievčat.

Nechýbali kovové reťaze, ktorými ich držal pripútané v chladnom suteréne a pri súdnom procese už boli pokryté hrdzou. Polícia objavila pri domovej prehliadke aj prilbu, ktorú museli nosiť na hlave, keď ich týral a zneužíval. Dvere v dome nemali kľučky, ale visiace zámky.

Odsúdený na doživotie plus ďalších tisíc rokov

Ako informovala TASR, 8. mája 2013 bol Ariel Castro obžalovaný z únosu, znásilnenia a sexuálneho zneužívania. Prvého augusta ho súd odsúdil na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia a ďalších tisíc rokov. Podľa CNN sa priznal až k 937 činom. Napriek tomuto vysokému trestu sa Castro vo väzení dlho nezdržal. Iba mesiac po vyhlásení rozsudku spáchal totiž samovraždu. Dom, v ktorom sa tieto hrôzy odohrali, bol vďaka súdnemu nariadeniu zbúraný.

Podľa tohto kontroverzného prípadu vznikol hraný film Clevelandský únos (Cleveland Abduction). Michelle Knight napísala o svojom silnom zážitku knihy s názvom Finding Me: A Decade of Darkness a Life Reclaimed: A Memoir of the Cleveland Kidnappings.