Na Európu sa valí sibírske monštrum: Udrie už o niekoľko dní, teploty rapídne klesnú. Tieto krajiny zasiahne najviac

Zima príde už čoskoro. Britskí vedci upozorňujú na „sibírske monštrum“, ktoré sa už začína vkrádať to Európy, konkrétne do Írska. Teploty by mali klesnúť už budúci týždeň, píše TN Nova.

Zamáva počasím v Európe

Skôr vedci hovorili o beštii z východu, ktorá mala na starý kontinent dohnať studený vzduch. Ten mal neskôr zahaliť Európu do bezútešnej zimy. Aktuálne upozorňujú na sibírske monštrum.

To najintenzívnejšie udrie na Írsko. Meteorológovia predpovedajú, že už začiatkom budúceho týždňa sa počasie rapídne zmení a teploty klesnú o 6 až 10 °C. V stredu sa denné maximá vyšplhajú len na +14 až +16 °C. V noci dokonca nevystúpia vyššie ako na +9 °C.

„Zima chce prísť už skoro,“ povedal meteorológ Matty Wolves a dodal, že s tohtoročnou zimou zamáva aj polárny vír. „Mám pocit, že polárny vír zostane túto zimu slabý. To prinesie riziko chladnejšieho počasia do nižších zemepisných šírok,“ vysvetlil.

Nebude to však len oblasť Britských ostrovov, kde monštrum udrie. Počasie sa má zmeniť aj na Slovensku a to pomerne rapídne od budúceho týždňa. Ako sme vás informovali, teploty začnú výrazne klesať, pripraviť sa treba na daždivé počasie.

Podobne je na tom i susedné Česko, ktoré v budúcom týždni očakáva pokles teplôt. Kým ešte cez víkend teploty vyskočia nad +30 °C, od pondelka sa budú pohybovať medzi +23 až +28 °C.

Na jesenné počasie, respektíve zimu, si však zrejme ešte počkáme.