Na dne rieky ich objavili po 21 rokoch. Neschopnosť policajtov nájsť nezvestné osoby prelomil až youtuber

Neuveriteľný príbeh sa odohral v americkom štáte Tennessee. Miestni policajti hľadali nezvestný pár dlhých 21 rokov, žiaľ neúspešne. Ich neschopnosť však prelomil až obyčajný youtuber, ktorý sa zaoberá podobnými prípadmi. Informuje portál CNN.

Ešte v apríli v roku 2000 boli tínedžeri Erin Foster (18) a Jeremy Bechtel (17) vyhlásení za nezvestných. Osoby boli naposledy videné v aute značky Pontiac, no následne sa po nich akoby zľahla zem. Hoci sa policajti snažili, nedokázali ich nájsť. Prípad tak bol neskôr vyhlásený za “chladný”.

Úľava pre rodiny

To však platilo až do chvíle, kým sa youtuber Jeremy Beau, ktorého môžete na sociálne sieti nájsť pod názvom Explore with the Nug, chopil prípadu. Na jeho kanáli sa nachádza veľa zaujímavých videí, no to posledné zďaleka vyčnieva medzi ostatnými.

Jeremy našiel spomínaný prípad v databáze nezvestných osôb. “Keď som sa pozrel na mesto, kde boli osoby naposledy videné, zbadal som, že ním preteká veľká rieka. To ma jednoducho nakoplo, aby som vyrazil.” Ani sekundu neváhal a odcestoval do mesta s názvom Sparta.

Hoci bolo jeho prvé hľadanie neúspešné, zverejnil z neho video. To zaujalo rodinného príslušníka jednej z nezvestných osôb, aby upozornil miestneho šerifa na novú lokalitu na rieke Calfkiller, kde by sa mohli Erin a Jeremy nachádzať. Šerif správu predal spomínanému youtuberovi a ten sa vydal na miesto.

Po celodennom pátraní našiel Jeremy Beau pomocou modernej techniky na dne rieky niečo, čo vyzeralo ako auto. Okamžite sa preto ponoril. Ako sa ukázalo, išlo naozaj o auto a podľa evidenčného čísla sa zistilo, že patrilo nezvestným osobám.

Polícia krátko na to dorazila na miesto a vozidlo z vody vytiahli. Vo vnútri našli dve značne rozložené ľudské pozostatky, ktoré s veľmi vysokou pravdepodobnosťou boli práve hľadané osoby. S určitosťou to však potvrdí až test DNA. Pôjde tak o potvrdenie toho, čo už všetci očakávali. Dotknuté rodiny však aspoň viac nebudú musieť žiť v neistote a s pocitom falošnej nádeje.