Na diaľnici sa pripravte na obmedzenia: Polícia upozorňuje, že v tomto úseku na D2 bude prejazdný len jeden pruh

Od pondelka 10.00 hodiny bude v úseku medzi 4,9. a 6. kilometrom diaľnice D2 smerom do Bratislavy realizovaná oprava pravého jazdného pruhu. Dopravné obmedzenia potrvajú do piatka 20.00 hodiny. Bratislavská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.

„V uvedenom úseku bude prejazdný len jeden jazdný pruh. Žiadame vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície,“ dodali policajti.