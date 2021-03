Na boj s koronavírusom odporúčal saunu a modlitby. Prezident Tanzánie teraz leží na pľúcnej ventilácii

Aj by to bolo vtipné, ak by to nebolo tak vážne. Prezident Tanzánie John Magufuli je jednoznačne kontroverznou postavou. Do úradu sa dostal výhrou vo voľbách, ktoré síce opozícia označila za zmanipulované, no to mu nebránilo chopiť sa moci. S príchodom pandémie ochorenie COVID-19 zľahčoval až bizarnými spôsobmi. Podľa najnovších správ však prezident Tanzánie COVID-19 dostal a priebeh ochorenia je u neho mimoriadne náročný.

Podľa opozície má Covid

“Koronavírus je diabol a ten nemôže prežiť v tele Krista. Okamžite v ňom zhorí,” vyhlásil pred rokom v marci. Teraz je opäť marec a John Magufuli podľa BBC leží v nemocnici v Keni a lieči sa na koronavírus. Uviedol to líder opozície Tundu Lissu a odvoláva sa na vlastné zdroje.

Pravdou ale je, že prístup prezidenta Tanzánie k pandémii bol viac než nebezpečný. Spochybňoval nosenie rúšok a sociálny dištanc. Ako liek odporúčal tradičnú medicínu krajiny, či návštevu parnej sauny, ktorú aj pred médiami sám testoval.

Zakázal koronavírus

Neskôr Magufuli koronavírus v krajine de facto zakázal. Koncom mája 2020 krajina oznámila, že choroba bola porazená národnými modlitbami a zvolal verejné oslavy. Od tej doby krajina tiež prestala zverejňovať čísla nakazených. Zastavili sa v máji na čísle 509.

Východoafrický štát tiež odmietol zháňanie vakcín, keďže pandémiu v krajine “nemajú”.

Magufuli bol pritom začiatkom tohto mesiaca na pohrebe svojho asistenta, ktorý ochoreniu COVID-19 podľahol. Niekoľko hodín po ňom zomrel aj viceprezident ostrova Zanzibar, ktorý je pod správou Tanzánie. Mimochodom, juhoafrický variant koronavírusu, ktorý sa potvrdil na Slovensku, bol dovezený práve zo Zanzibaru.

Kritický stav

Líder opozície Lissu povedal, že Magufuli bol v pondelok večer prevezený do nemocnice v kenskom Nairobi. Prezident mal utrpieť zástavu srdca a má byť v kritickom stave.

Vláda Tanzánie na otázky nereaguje. Magufuli bol naposledy na verejnosti videný 27. februára a odvtedy o ňom neexistuje žiadna oficiálna informácia. Informácie neposkytuje ani nemocnica v Nairobi.