Pandémiu porazil modlitbami a saunou, nechal otestovať aj kozu. Prezident Tanzánie koronavírus v krajine zrušil

Je koniec roka 2015 a svetové médiá oznamujú, že prezidentom africkej Tanzánie sa stáva John Magufuli. Nový prezident vo svojom príhovore vyzýva k jednote. Výsledky volieb však opozícia neakceptuje a tvrdí, že boli zmanipulované. Nič to však nemení na tom, že v novembri 2015 Mugufuli skladá sľub do rúk predsedu justičného súdu a stáva sa oficiálnym prezidentom krajiny.

Sám Mugufuli rád uvádza, že pochádza z chudobnej rodiny a vie, čo to znamená trpieť nedostatkom. Napriek tomu navštevoval školy a koncom 70. rokov nastúpil na vysokú školu, kde získal titul bakalára prírodných vied. Následne začal krátko učiť na strednej škole matematiku a chémiu. Neskôr sa zamestnal ako chemik, no mal politické ambície. Podarilo sa mu dostať do parlamentu a bol vymenovaný za námestníka ministra práce.

Prezident Tanzánie

V roku 2015 sa konali v Tanzánii voľby, ktoré s 58 % hlasov vyhral. Stáli pred ním viaceré úlohy, ktorých sa zhostil a podarili sa mu. Aj jeho odporcovia sa zhodujú, že Mugufuli prispel k rozvoju Tanzánie investovaním do niekoľkých významných projektov, ako je napríklad budovanie železnice s rozchodom koľají rovnakým, ako majú susedné krajiny, budovanie ciest a diaľnic či budovanie autobusovej dopravy, uvádza BBC. Tiež podporil zvýšenie dodávok elektrickej energie, čo vyriešilo večný problém s jej prideľovaním.

Venoval sa tiež leteckej doprave, pozdvihol spoločnosť Air Tanzania nakúpením lietadiel a upravil jej zlé hospodárenie.

Aj v iných sférach urobil Mugufuli významné kroky. Zaviedol bezplatné vzdelávanie na štátnych školách až do 4. ročníka strednej školy. Už pri nástupe do úradu ohlásil, že nebude tolerovať korupciu.

Zreformoval štátny aparát, z ministerstiev prepustil skorumpovaných úradníkov alebo takých, ktorí boli nadbytoční a iba brali plat. Za svoje kroky získal mnohé slová uznania a pochvaly a treba povedať, že aj oprávnene. No tento politik má aj svoju temnejšiu stránku.

Nepohodlní kritici či LGBT

Sotva dva mesiace po jeho zvolení oznámil, že sa nebudú vysielať živé prenosy zo zasadnutia parlamentu kvôli zníženiu výdavkov. Opozícia to ale vnímala ako cenzúru. V roku 2017 dal zatknúť populárneho tanzánskeho rappera Nay wa Mitega, ktorý ho v skladbe kritizoval. Bol obvinený z hanobenia prezidenta a aj keď ho následne prepustili, dostal odporúčanie, aby skladbu prepísal.

Magufuli sa prezentuje ako konzervatívny kresťanský prezident. Rozhodol, že osoby rovnakého pohlavia majú zakázaný spoločný kontakt a môžu byť uväznení až na 30 rokov. Vláda tiež zakázala terénne projekty týkajúce sa HIV/AIDS a ukončila programy na testovanie gay komunity. Začalo sa tiež s celoštátnym zatváraním HIV kliník.

V roku 2018 ostro zaútočil voči LGBT komunite a pohrozil zatknutím každého, kto sa ich zastáva. Dokonca uviedol, že všetci tí, ktorí sledujú nejakého homosexuála na sociálnych sieťach, sú rovnako vinní ako samotný homosexuál.

Koronavírus

Ako sa dalo očakávať, takýto výstredný a kontroverzný prezident zaujme aj svojský pohľad na pandémiu nového koronavírusu. Keď sa objavili prvé prípady v krajine, Magufuli nechcel, aby ľudia ostávali doma. Práve naopak, vyzýval ich k tomu, aby išli do kostolov a modlili sa.

“Koronavírus je diabol a ten nemôže prežiť v tele Krista. Okamžite v ňom zhorí,” vyhlásil v marci. Neskôr spochybňoval nosenie rúšok a sociálny dištanc. Ako liek odporúčal tradičnú medicíny krajiny, či návštevu parnej sauny, ktorú aj pred médiami sám navštívil.

Tieto opatrenia však nepomohli, a tak prezident koronavírus v krajine de facto zakázal a pandémiu zrušil. Regionálny komisár Paul Makonda v koncom mája oznámil, že choroba bola porazená národnými modlitbami a zvolal verejné oslavy.

Aby prezident podporil aj nezmyselnosť testovania, nariadil vykonávať PCR testy aj na náhodných objektoch. Testovali teda také veci ako kozy, papáju, indiánske banány či motorový olej, pričom Magufili vyhlásil, že všetky tieto testy boli pozitívne.

Rok 2020

Tanzánia začiatkom júna vyhlásila, že krajina koronavírus definitívne porazila a ministerstvo tak prikázalo zatvoriť centrá na liečbu a izoláciu pacientov s COVID-19. Takisto sa prestali zverejňovať čísla nakazených a úmrtí spôsobených týmto ochorením. Posledné údaje boli uvedené 29. apríla, kedy v Tanzánii evidovali 509 nakazených.

Krajina tak funguje bez oficiálnych údajov. Zahraničné a mimovládne organizácie však nesmú skontrolovať nemocnice, respektíve majú obmedzený prístup. Na druhej strane, podľa BBC sa nezdá, že by nemocnice v Tanzánii boli preťažené.

Ak sa pýtate, prečo Magufuli má takýto zvláštny prístup k pandémii, odpoveď možno nájdeme v nastávajúcich voľbách. Prezident sa uchádza o druhé obdobie a samotné voľby sa majú konať už 28. októbra, pričom porazenie pandémie si dáva ako svoju zásluhu. Ak sa mu v nich opäť podarí vyhrať, bude držať moc v krajine ďalších 5 rokov.

Uvidíme teda, čo sa stane po tomto dátume a či sa v krajine odrazu nezačnú opäť, keď už bude po všetkom, záhadne objavovať nové prípady nakazenia.