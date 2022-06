Mysleli si, že ušla: O 30 rokov neskôr domácu korytnačku našli živú a zdravú na povale svojho domu

Život píše často tie najkrajšie a najneuveriteľnejšie príbehy. Jeden taký napísal aj rodine z Rio De Janeira, ktorá v 70. rokoch stratila korytnačku. Keď ju dlhé týždne nevedeli nájsť, mysleli si, že utiekla a zmierili sa s tým, že ju už v živote neuvidia. Korytnačku ale napokon našli v roku 2013 v podkroví ich vlastného domu. Živú a zdravú, po 30 rokoch od jej zmiznutia.

Ako humorne podotýka web LAD Bible, o mačkách sa hovorí, že majú 9 životov. Koľko ale má taká korytnačka? No, zrejme podstatne viac, aj keď o týchto obojživelníkoch je známe, že sa dokážu dožiť desiatky, ba až stovky rokov. Dá sa to ale povedať aj o obyčajných korytnačkách, ktoré ľudia chovajú doma v teráriách a akváriách? Po prečítaní tohto príbehu vám bude jasné, že áno.

Korytnačka celý čas žila s nimi

Rodina Almediovcov z Rio De Janeira bola takmer 30 rokov v tom, že ich domáci miláčik, korytnačka Manela, sa navždy stratila. Pri prerábke elektriny v ich rodinnom dome totiž Manela ušla zo svojho terária a nikto ju už potom nikdy nevidel. Almediovci, samozrejme, svojho domáceho miláčika hľadali všade v okolí, pýtali sa aj susedov, no bolo to márne. Manela sa stratila a rodina verila, že ušla do neďalekého lesa, kde začala novú životnú etapu vo voľnej prírode bez ľudí.

Príbeh ale skončil celkom inak než si ktokoľvek predstavoval. Po smrti hlavy rodiny, otca Leonela, sa pozostalí rozhodli domček v roku 2013 vypratať, pričom najviac práce mali najmä v podkroví domu. Tam otec veľmi horlivo ukladal všetky nepotrebné veci, ktoré za svoj život nazhromaždil. Samozrejme, väčšina z vecí skončila v odpadkových košoch a krabiciach pri smetnom koši.

„Položil som vrece s odpadom na zem a sused sa ma opýtal, či sa chystám vyhodiť aj tú korytnačku,“ povedal webu The Dodo Leandro, syn zosnulého Leonela.

Stále žije

Všetci zostali prekvapení a nesmierne dojatí, keď svoju takmer 30 rokov stratenú korytnačku opäť uvideli živú a zdravú. Tá tri dekády prežívala v podkroví tak, že sa zrejme živila larvami termitov. Prežiť ale dokázala aj vďaka tomu, že korytnačku vedia bez akéhokoľvek jedla prežiť od 6 mesiacov do 3 rokov, uvádza web Tortoise Lab.

No a aj napriek tomu, že korytnačku našla rodina už pred desiatimi rokmi, ich miláčik je stále nažive a aktuálne robí radosť najmladšiemu členovi rodiny, vnukovi zosnulého Leonela. Medzičasom však rodina zistila, že Manela nie je samica, ale samček, preto zviera premenovali a teraz sa volá Manuel.