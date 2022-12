Mysleli si, že sú navždy stratené. V tasmánskom múzeu objavili mimoriadne cenné pozostatky tasmánskeho tigra

V Tasmánskom múzeu a umeleckej galérii (TMAG) po 85 rokoch objavili pozostatky posledného známeho vakovlka tasmánskeho. Vedci ich až doteraz považovali za stratené. TASR o tom informuje podľa správy BBC.

Posledný známy vakovlk tasmánsky, ktorému sa pre pruhovanú kožu hovorilo aj tasmánsky tiger, zomrel v zajatí v miestnej zoo v roku 1936. Bola to samica a jej telo odovzdali miestnemu múzeu. Kostra a koža sa však neskôr stratili.

Podľa kurátorky múzea Kathryn Medlockovej vtedy nikto netušil, že uhynutá samica bola posledným tigrom tasmánskym. „V tom čase sa predpokladalo, že v divočine v buši ešte tieto zvieratá žijú,“ uviedla.

For decades, nobody knew where the remains of the last thylacine, or Tasmanian tiger, were located. It turns out they were hiding in plain sight. https://t.co/27DoCIlHuu

