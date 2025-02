Múzeum Betliar je v alarmujúcom stave: Obnova hradu je ohrozená, tvrdí poslankyňa z Krásnej Hôrky v otvorenom liste ministerke

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí Katarína Prékopová adresovala vedeniu ministerstva kultúry (MK SR) otvorený list. Podpísali sa podeň Platforma slobodného múzejníctva i platforma Otvorená kultúra! (OK!). Prékopová v liste upozorňuje na alarmujúci stav v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Betliar.

Poslankyňa, ktorá vo funkcii pôsobí druhé volebné obdobie, svoje postrehy poslala poverenému generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea (SNM) Antonovi Bittnerovi, generálnemu tajomníkovi služobného úradu MK SR Lukášovi Machalovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej.

Otvorený list

Prékopová upozorňuje na neprofesionálne kroky a škody, ktoré sú páchané dosadeným vedením SNM. Píše tiež, že dochádza k prepúšťaniu zamestnancov a to „len preto, lebo si poctivo vykonávajú svoju prácu a len preto, lebo je zámerom obsadiť dôležité inštitúcie poslušnými bábkami a vykonávateľmi straníckych rozkazov“.

Poukazuje na to, že nesúhlasí so zmenami, ktoré sa v SNM – Múzeum Betliar udiali, pretože „jednoznačne smerujú k ovládnutiu a deštrukcii inštitúcie“ a tiež k „zastaveniu prác, respektíve spomaleniu na obnove hradu a podhradia, len preto, aby sa k finančným prostriedkom, určeným k tejto obnove, dostali osoby spriaznené so súčasným vedením ministerstva kultúry“.

Poslankyňa odsúdila spôsob, akým došlo k ovládnutiu kultúrnej inštitúcie. „Žiadam týmto otvoreným listom oslovených kompetentných o nápravu. Tiež dôrazne žiadam, aby boli dodržané zmluvy a dohody, vo vzťahu k dodávateľovi prác, realizujúceho prebiehajúcu etapu obnovy hradu a podhradia. Terajšie snahy vedenia SNM s cieľom poškodiť spoločnosť, na obnove sa podieľajúcu, nesvedčia o korektnom prístupe, ani o snahe dokončiť II. etapu prác v stanovenom termíne,“ dodáva.