Múzejníčka Zuzana Denková: Kultúra zažíva najhoršie obdobie v novodobých dejinách Slovenska, Šimkovičová vytvára svoj svet

Ako reakcia na dianie v kultúre prišiel Kultúrny štrajk, vznikla platforma Otvorená kultúra!, na Instagrame fungujú účty s názvom sng_slobodna alebo snm_slobodne. Postupom času sa pridala aj Platforma slobodného múzejníctva (PSM). Ide o neformálnu dobrovoľnícku platformu, ktorú tvoria ľudia pracujúci v slovenských múzeách.

„Impulzom vzniku platformy bolo poznanie, že aktivity MK SR sú v priamom rozpore s tým, k čomu má smerovať slovenské múzejníctvo, aby sa priblížilo k moderným múzeám 21. storočia. Tiež sme zostali znepokojení z netransparentnosti ministerstva,“ hovorí v rozhovore pre interez členka koordinačného tímu PSM Zuzana Denková.

Zuzana Denková viedla Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Pol roka po tom, ako inštitúciu stavala na nohy po ničivom požiari v centre mesta, bola na jeseň 2023 odvolaná šéfom envirorezortu Tomášom Tarabom. Nahradil ju okresný šéf SNS Peter Zorvan.

Platforma slobodného múzejníctva prostredníctvom sociálnej siete upozorňuje na stav Slovenského národného múzea (SNM), Slovenskej národnej galérie (SNG), kultúry ako celku a upriamuje pozornosť na zmeny, ktoré sa dejú pod taktovkou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR).

Denková v rozhovore pre interez opisuje pohľad na slovenské múzejníctvo. Okrem toho, že je nefunkčná Múzejná a galerijná rada a dialóg so Zväzom múzeí Slovenska sa nekoná, sú múzeá podfinancované, personálne deprivované a zápasia s obrovským investičným dlhom.

„Predchádzajúci ministri sa snažili nezničiť to, čo je vybudované alebo nastavené, a aspoň sa snažili deklarovať, že chcú niečo zlepšovať. Posledné dve ministerky podporili vznik stratégie pre kultúru do roku 2030. Dnes sa však neimplementuje. Dnes nastúpila deštrukcia,“ hovorí.

Začnem aktualitou – podľa doterajších informácií sa novým generálnym riaditeľom SNG stal Juraj Králik. Čo si myslíte o tomto výbere komisie?

Problémom je samotné výberové konanie. MK SR ho nepripravilo transparetne. Súťaž sa nerealizovala pred očami verejnosti, ale za zatvorenými dverami. Ktokoľvek vyjde z takéhoto konania, nemôže mať dôveru verejnosti ani odbornej obce.

Nehovoriac o celkovom kontexte, v ktorom sa výberové konanie koná. SNG vedú politickí nominanti a vo výsledku dnes galéria čelí obrovskej diskontinuite výkonu odborných činností i personálneho obsadenia a ohrozené je spravovanie kultúrneho dedičstva.

Nového riaditeľa má aj galéria Ľudovíta Fullu a Zvolenský zámok. Má ísť o nominanta SNS, o človeka, ktorý o týchto inštitúciách doteraz nič nevedel. Ide o podobnú situáciu ako vo vašom prípade, vás nahradil okresný šéf SNS. Ako vnímate takého zmeny na stoličkách vo vedení inštitúcií?

Klasické modus operandi aktuálnej vládnej garnitúry. Vytiahnuť hocijakého člena SNS a dať mu funkciu. Robia to tak od začiatku a za takto dosadenými riaditeľmi zostáva iba deštrukcia. Je to nedôstojné a nik, komu by záležalo na štátnych inštitúciách, by takto nepostupoval.

Ministerstvo kultúry prednedávnom vytvorilo novú organizáciu – Správu rezortných zariadení MK SR (SRZ), ktorú vedie osoba s prepojením na Antonina Vadalu. Čo to podľa vás hovorí o vedení rezortu?

Táto informácia nás prekvapila. Patrí to medzi aktivity, ktorých zmysel ministerstvo nekomunikovalo. Ministerstvo kultúry tvrdí, že nie sú finančné prostriedky, skracuje rozpočty rezortným organizáciám, a pritom zakladá ďalšie. Nevieme, či bolo výberové konanie na vedenie tejto štátnej príspevkovej organizácie, len teraz sme sa dozvedeli, aké bude mať kompetencie a s akým rozpočtom bude hospodáriť. Vieme len, že vysúťažili firmu na zabezpečovanie verejného obstarávania. Zvláštne je, že organizácia, ktorá sa má venovať správe majetku, nebude mať na verejné obstarávania vlastný personál, ale bude mať tú službu outsourcovanú.

Čo to znamená?

V podstate bude zbytočným medzičlánkom, keďže outsourcovať si takéto služby vedia samotné organizácie, keď na to majú finančné prostriedky. Personálnu politiku MK SR dlhodobo hodnotíme ako veľmi nešťastnú.

Nová organizácia vzniká v čase, keď má prebiehať najväčšia obnova národných kultúrnych pamiatok v správe štátu. Je to v podstate jedinečná príležitosť zníženia investičného dlhu, ktorá sa nebude opakovať. Ak sa tie peniaze použijú neúčelne, tak to bude obrovské zlyhanie štátu.

V posledných mesiacoch sa hovorí aj o vytvorení centrálneho depozitára, v ktorom by mali byť sústredené viaceré zbierkové predmety. Mala by to byť jedna z kompetencií, ktoré pripadnú SRZ. Je to podľa vás pozitívny krok?

