Muž vyhral v lotérii jackpot vďaka obyčajnej chybe: Náhodou získal stovky tisíc, mohla za to táto vec

Niektorí ľudia podávajú tikety so svojimi šťastnými číslami celé roky a dúfajú, že sa na nich raz konečne usmeje šťastie. Niečo podobné dobre pozná aj istý muž z amerického Marylandu, ktorý si stále kupoval tie isté žreby. Ako informuje LADbible, napokon sa mu splnili očakávania a vyhral stovky tisíc. Avšak nie vďaka svojej taktike, ale pre obyčajnú chybu.

Spomínaný šťastný výherca lotérie bol na miestnej čerpacej stanici preslávený tým, že si vždy podával ten istý tiket. V osudový deň však bol práve pri pokladni nový zamestnanec, ktorý ho nepoznal a práve vďaka jeho omylu sa stal výhercom jackpotu.

Pokladník urobil chybu

Opísal, že si klasicky vypýtal tikety na hru Cash4Life. Namiesto toho však dostal tiket do lotérie s názvom Multi-Match. Muž si hneď pomyslel len to, že aha, je tu nová osoba, ktorá ma nepozná. Za chybu sa pokladník ospravedlnil, no viac už spraviť nemohol. Muž teda odišiel s iným tiketom, než pôvodne dúfal.

A práve to sa ukázalo ako obrovské šťastie. Keď si cestou do práce v aplikácii skontroloval, či náhodou nevyhral, čakal na neho poriadny šok. Stal sa výhercom jackpotu vo výške 580-tisíc dolárov (cez 542-tisíc eur).

Išiel do práce

Ak by ste si mysleli, že po tomto zistení nešiel do práce, nebolo to tak. Až keď si odpracoval svoj čas, vydal sa overiť si svoj tiket, či je skutočne výherný. A potvrdilo sa, že áno.

K tejto výhre, ktorá prišla nečakaným spôsobom, sa vyjadrila aj jeho manželka. Svojho muža opísala ako pracovitého a dobrého otca. Svedčia o tom aj jeho plány, ktoré s peniazmi má. Chce nimi splatiť pôžičky, ktoré si vzal na financovanie štúdia detí a zvyšnými prostriedkami plánuje zriadenie domova pre seniorov.