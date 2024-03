Muž sa presťahoval do Londýna, čakal ho šok: Za nájom platil takmer 650 eur mesačne, pribral 40 kíl a zažil peklo

Mnoho ľudí je ochotných v nádeji na lepší život presťahovať sa do inej krajiny a začať v nej odznova. V lepšiu budúcnosť dúfal aj 30-ročný Alfredo. Presťahoval sa preto z Talianska do Londýna. Namiesto blahobytu ale upadol do depresie.

Dúfal v lepší život

Ako informuje Mail Online, 30-ročný Alfredo Mellone sa z v roku 2019 presťahoval z rodného Talianska do Londýna v nádeji, že sa bude mať lepšie. Chcel vyťažiť maximum v jednom z najrušnejších miest na svete. Našiel si prácu čašníka a ubytoval sa v byte, kde bývalo viacero ľudí. Za izbu platil 550 libier (takmer 650 eur) mesačne. Po chvíli zistil, že je takmer bez prostriedkov a pracuje najmenej 45 hodín týždenne, len aby zaplatil všetky účty. Zrazu nemal ani čas a energiu na koníčky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alfredo Mellone (@alfredo.m01)

Po tom, ako udrel covid a reštaurácie museli svoje brány zavrieť, bol nútený nájsť si ďalšiu prácu ako balič v IKEI. Nájom mu však vzrástol o takmer 120 eur. Predtým miloval šport, no teraz naň nemal čas a nemal ani dosť prostriedkov na normálnu stravu. Pribral preto 40 kilogramov. Pritom si dokonca kúpil aj bicykel a jazdil na ňom, aby sa vyhol drahým poplatok za mestskú hromadnú dopravu.

V tomto meste všetci rešpektujú osobný život

Londýn je podľa neho pre mladých ľudí jednoducho pridrahý. Nakoniec bol po troch rokoch nútený presťahovať sa do iného mesta, kde bývanie, ale aj doprava stoja len zlomok toho, čo v Londýne a je omnoho šťastnejší.

Presťahoval sa do španielskej Valencie, kde ľudia majú podľa Alfreda celkom iný prístup k práci a životné náklady sú oveľa nižšie. Pracuje pre Amazon a má rovnaký príjem ako v Londýne. Napriek tomu mu však na konci mesiaca ostáva na účte toľko, aby dokázal žiť spokojne a niečo aj ušetriť. V Londýne pracoval 6 dní v týždni a jediný voľný deň, ktorý mal, strávil v posteli. Na šport ani na nič iné nemal čas ani energiu.

V Londýne podľa neho každý automaticky očakáva, že budete pracovať nadčasy. Vo Valencii nič také nikto neočakáva, ľudia rešpektujú, že každý má pracovný čas, ale aj život mimo neho. Napriek tomu, že život v Londýne je podľa Alfreda miestami až neznesiteľne náročný, v mnohých rebríčkoch sa radí medzi tie najlepšie metropoly na svete.