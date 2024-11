Muž pripravil leteckú spoločnosť o 21 miliónov dolárov: Ide o najdrahšiu finančnú chybu v histórii aerolínie

Chceli by ste využívať prvú triedu leteckej spoločnosti doživotne, a to celkom zadarmo? Príde vám to nereálne, priam až ako zo sna? V 80. rokoch však niekoľko šťastlivcov vlastnilo tzv. „zlatý“ pas, vďaka ktorému mohli lietať za svojimi cestovateľskými zážitkami bezplatne, a pritom využívať služby prvej triedy.

The Guardian uvádza, že letecká spoločnosť American Airlines mala v roku 1981 veľké finančné problémy a v snahe nájsť východisko z tejto situácie, spoločnosť pristúpila na rýchle riešenie, ktoré sa im však nevyplatilo. American Airlines v tom čase ponúkala každému jednotlivcovi, ktorý bol ochotný zaplatiť 250-tisíc dolárov na mieste, doživotné bezplatné letenky prvej triedy.

Najdrahšia finančná chyba American Airlines

Tento plán rýchleho zárobku sa leteckej spoločnosti čiastočne aj podaril. Doživotný preukaz, známy ako AAirpass, si kúpilo 66 ľudí. Avšak aj napriek malému úspechu sa tento plán považuje za jednu z najdrahších finančných chýb American Airlines. Dôvodom je burzový maklér menom Steven Rothstein.

Steven Rothstein si kúpil AAirpass v roku 1987 a za 21 rokov jeho cestovateľské dobrodružstvá stáli American Airlines viac ako 21 miliónov dolárov zisku, čo predstavovalo až 1 milión dolárov ročne. Ako sa mu to podarilo? Do roku 2008 Rothstein precestoval 30 miliónov míľ počas 10-tisíc letov s American Airlines, pričom všetky boli bezplatné. Čo spôsobilo, že celý plán záchrany leteckej spoločnosti bol nakoniec neefektívny.

„Často odchádzal ráno na služobnú cestu, letel späť a ja som ani nevedela, že odišiel. Inokedy si pamätám, ako som volala do jeho kancelárie, aby som zistila, v ktorej krajine sa nachádza,“ uviedla Rothsteinova dcéra Caroline Rothstein v rozhovore pre The Guardian.

Caroline ďalej v rozhovore hovorí, že jej otec volal letisko „moje ihrisko“. Rothsteinova manželka Nancy zas tvrdí, že jej manžel nastupoval do lietadla tak prirodzene, ako zvyknú iní ľudia nastupovať do autobusu.

Rothstein cestoval 21 rokov bezplatne

Rothstein bol odhalený až 21 rokov nato, ako si zakúpil AAirpass. Letecká spoločnosť zastavila Rothsteina 13. decembra v roku 2008, uprostred jedného z jeho mnohých cestovateľských dní do Bosny.

Počas mimosúdneho sporu sa zistilo, že Rothstein si rezervoval miesta pre neexistujúcich pasažierov pod menami ako „Bag Rothstein“ a „Steven Rothstein Jr“, a tiež si rezervoval letenky na lety, na ktoré nikdy neplánoval nastúpiť. Čím výrazne porušil dohodu, ktorú mal s aerolíniou, keďže pri kúpe AAirpassu museli kupujúci dodržať jedno pravidlo – nemohli dovoliť nikomu inému použiť ich preukaz.

American Airlines obvinili Rothsteina zo zneužitia preukazu, pričom sa odvolávali na podvodné správanie. Tento právny boj trval roky bez toho, aby sa dostal pred súd. Napriek Rothsteinovej právnej bitke o obnovenie preukazu sa spor nakoniec vyrovnal mimosúdne a Rothstein prišiel o svoj AAirpass. Steven Rothstein však dnes tvrdí, že uprednostňuje leteckú spoločnosť United Airlines.