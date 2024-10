Žena strávila tri dni na „jednom z najnebezpečnejších ostrovov na svete“. Ľuďom radí spraviť to isté

„Musím povedať, že som si do hĺbky neuvedomovala fakt, o koľko nebezpečnejší je ostrov oproti iným častiam Austrálie,“ opisuje Maddie.

Za cieľovú destináciu si Maddie zvolila Veľký piesočný ostrov, známy aj pod názvom K’gari Fraser Island.

Ostrov je vo svete známy svojimi jazerami s neuveriteľne čistou vodou, rovnako ako populáciou stoviek divokých dingov. O svoju púť sa podelila so svetom na svojom profile na sieti YouTube.

Žraloky, medúzy, plazy, pavúky a žiadni zdravotníci

Ostrov zahaľuje rúško nebezpečenstva nielen pre hrozbu psieho útoku na súši. Vody sú okupované množstvom žralokov (vrátane ľudožravého žraloka modrého či nepredvídateľných žralokov belavých) a jedovatých medúz (vrátane štvorhranky smrteľnej, najjedovatejšej medúzy na svete).

„Dostali sme odporúčanie do vody vôbec nechodiť,“ dodáva Maddie.

Vyhnúť sa nedá ani austrálskym plazom a pavúkom. „Ostrov je domovom šiestich z desiatich najnebezpečnejších druhov hadov na planéte – a protijed nemáme na všetky z nich,“ hovorí Maddie.

V dôsledku mäkkého piesočného terénu čelia obrovskej výzve aj šoféri. Hlavné cesty ostrova sú z piesku, pričom sú často umiestnené v úsekoch, v ktorých čelia prílivu a odlivu. Neskúsení vodiči s vozidlom ľahko zapadnú, môžu sa s autom prevrátiť, či zaseknúť vo vlhkých častiach terénu.

Obrovskou hrozbou je aj samotné počasie. „Ostrov K’gari Fraser zažíva celý rad poveternostných vzorcov, takže podmienky na ňom sa môžu veľmi rýchlo meniť. Mali by ste sa pripraviť na náhle dažde, silný vietor a veľké teplotné výkyvy,“ upozorňuje turistov portál K’gari Fraser Island.

Podľa Maddie ostrov po jej príchode vyzeral ako „raj na zemi“ – až do momentu, keď počas prvej noci šla na záchod za táborom.

„Uvedomila som si, aké je to tu nebezpečné, nie kvôli nebezpečným zvieratám, ale preto, ako veľmi izolovaný ostrov je,“ hovorí. „Som zaseknutá na ostrove s populáciou menej ako 200 ľudí, prakticky bez signálu, a hlavne bez zdravotných odborníkov. To znamená, že čokoľvek sa mi stane, po pomoc by som musela ísť až na pevninu.“

Na toto by ste podľa nej nemali zabudnúť

Podľa Maddie by si mali ľudia vždy pred cestou skontrolovať počasie a „priniesť teplé oblečenie, pre každý prípad“. Nutnosťou je podľa nej repelent proti hmyzu a „extrémna opatrnosť, hlavne pri šoférovaní“.

Strach by však podľa dobrodružnej Maddie ľudí nemal paralyzovať. Ľudia by mali „robiť veci, ktorých sa trochu desia“.

Poznamenáva, že k hrozbám treba pristúpiť s veľkou pokorou – počúvať rady a varovania skúsenejších vždy, pokiaľ cestujeme niekam, kde je to nebezpečné.