Muž prežil voľný pád lietadlom z výšky takmer 450 metrov. Sám sa odviezol do nemocnice, kde mu nikto neveril

Podobné nehody môžu skončiť fatálne. Stále však po svete chodia takí, ktorí prežiť dokázali. Prakticky bez ďalších vážnejších zranení podobnú nehodu prežil aj 27-ročný Austrálčan. S lietadlom sa voľným pádom zrútil k zem a z vážnej nehody vyviazol prakticky bez zranení.

Bola to jeho druhá lekcia lietania s inštruktorom, no skončila sa vážnou nehodou. 27-ročný Jake Elven lietal nad oblasťou The Okas 15 kilometerov západne od Camdenu na juhozápade Sydney, keď motor ultraľahkého lietadla začal zlyhávať, píše web denníka The Daily Mail.

S lietadlom sa zrútili strmhlav dole

Dvojica sa náhle zrútila na zem z výšky viac ako 450 metrov naozaj desivým voľným pádom. Od fatálnych následkov ich zachránil strom, cez ktorý malé lietadlo prerazilo. Jake sa prebral po niekoľkých minútach v kríkoch.

„Bol to zaujímavý pocit, pretože čím sme boli bližšie k zemi, tým viac som si myslel, že to bude bolieť,“ uviedol pre Daily Mail Australia 27-ročný pilot v zácviku.

„Po silnom náraze do prvého stromu som na chvíľu zamdlel, ale pamätám si, že keď som sa zobudil visiac dole hlavou v lietadle, nemohol som uveriť, že som to prežil,“ dodal.

Sám sa odviezol do nemocnice, kde mu nechceli uveriť

Podnikateľ Jake po nehode vyšiel z vraku malého lietadla dezorientovaný a so zlomenou nohou. Svoju skúsenosť zdokumentoval a zdieľal aj na sociálnej sieti.

Po páde lietadla ale jeho neuveriteľný príbeh pokračuje ďalej. Sám sa aj so zlomenou nohou totiž odviezol do nemocnice, ktorá sa nachádzala jeden a pol hodiny od miesta nehody. Ako Jake uviedol, v nemocnici mu nechceli uveriť, že prežil haváriu lietadla. Mysleli, že sa je blázon.

„Skoro ma poslali na psychiatriu, keďže som prišiel bez topánok, krv tiekla odvšadiaľ a mal som na sebe veľa špiny a kôry,“ povedal o následkoch. Našťastie ale mal z miesta nehody video ako dôkaz, ktoré personálu aj ukázal.

Prežili obaja

Jake, našťastie, potrebuje iba jednu operáciu a s lietaním bude musieť počkať, kým sa mu zahojí zlomená noha. Časom si ale plánuje kúpiť vlastné lietadlo a vo výcviku bude pokračovať.

Inštruktor, ktorý s ním bol v čase nehody na palube lietadla, z nej tiež vyviazol bez vážnejších zranení. Na miesto havárie poňho prišla manželka, ktorá ho odviezla k lekárovi, Jake sa tam odviezol sám. Celé video z miesta nehody si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Viac fotografií si môžete pozrieť v galérii: