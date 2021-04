Muž kúpil svojej priateľke na narodeniny sadu na test DNA. Ten odhalil, že sú príbuzní

Ak nemáte dobrý nápad, aký darček kúpiť svojmu partnerovi, možno aj vám sa niekedy zobrazila reklama o tom, aby ste si kúpili sadu DNA a dali si preskúmať svoj pôvod. To môže byť naozaj zaujímavé, najmä ak nemáte informácie o minulosti svojich predkov, no treba počítať aj s tým, že to môže zásadne zasiahnuť váš život.

22-ročná Matilda z Kanady opísala svoj príbeh o tom, ako jej priateľ kúpil genetický test, aby jej pomohol zistiť niečo viac o jej rodine, informuje portál IFL Science. Matilda v už súkromnom videu vysvetľuje, že jej mama je adoptovaná a so svojím biologickým otcom sa ani poriadne nepozná. Najviac ju teda zaujímali zdravotné informácie a to, či je niečo, na čo by si mala dávať pozor.

Chodí so svojím bratrancom

Podľa návodu si odobrala DNA a poslala ju na analýzu. To isté urobil aj jej priateľ, keďže test zadovážil aj pre seba. Po mesiaci im prišla analýza a prezerali si vypracovanú dáta o svojich príbuzných. Vtedy Matilda povedala priateľovi: “Hej, toto je zaujímavé, táto osoba má rovnaké meno ako ty“.

Vtedy si to ešte neuvedomovala, no to bol moment, keď vlastne zistila, že chodí so svojím bratrancom.

Matilda zdieľala svoj príbeh a zistila, že v tom nie je sama. Ozvalo sa jej viacero ľudí s podobným osudom. “Ja a môj manžel sme vzdialení príbuzní,” napísala jedna žena. Iní zase uviedol: “Moji rodičia zistili, že sú tiež bratranec a sesternica. Neprestali však spolu chodiť, čo je dôkaz toho, že vôbec píšem tento komentár.”

Partnerské vzťahy medzi príbuznými sú veľkým rizikom

Vzťahy, kde partneri zistia, že sú vlastne príbuzní, sú na hlbšie zamyslenie. Aj z histórie máme príklady, keď párenie sa medzi príbuznými znamená oslabenie genofondu a dáva priestor k vzniku genetických chorôb. Príkladom je “Habsburská čeľusť”, ktorá vysvetľuje, prečo sú maľby niektorých panovníkov také škaredé. Oni v skutočnosti škaredí aj boli a to kvôli tomu, že sa v záujme zachovania majetku v rodine párili medzi sebou.

Samozrejme, ide aj o to, ako veľmi sú si partneri príbuzní. Ak ide o priamych bratrancov a sesternice, môže to byť skutočne nebezpečné, no ak sú bratranci či sesternice napríklad zo siedmeho kolena, a teda majú spoločného jedného pra pra pra pra pra prastarého rodiča, tu to už tak nebezpečné byť nemusí.

Pokiaľ ide o Matildu a jeho partnera, tak sa rozišli. Čiastočne to bolo kvôli príbuzenstvu, čiastočne pre iné problémy vo vzťahu. Napokon to bolo asi najlepšie riešenie.