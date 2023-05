Muž dostal doživotie: Po tom, čo zomrel a oživili ho, tvrdil, že by mal byť prepustený na slobodu, lebo si ho odpykal

Benjamin Schreiber mal stráviť zvyšok svojho života za mrežami za vraždu prvého stupňa. Po náhlom ochorení však lekári museli bojovať o jeho život. Na moment zomrel, no podarilo sa ho oživiť. Schreiber tvrdil, že doživotie si odpykal a mal by byť prepustený na slobodu.

Na chvíľu umrel, veril, že trest si odpykal

Ako informuje LADbible, Benjamin Schreiber bol na doživotie odsúdený za vraždu prvého stupňa okolo roku 1990 po tom, ako na smrť ubil muža rukoväťou krompáča. Vražda bola vopred naplánovaná, Schreiber sa na nej dohodol s priateľkou obete a telo následne nechali pohodené pred obytným prívesom.

Podľa CNN sa v roku 2015 Schreiberov zdravotný stav začal zhoršovať, následkom obličkových kameňov utrpel septickú otravu. Po tom, ako stratil vedomie, bol prevezený do neďalekej nemocnice. Tu sa mu na krátky moment zastavilo srdce a lekári ho museli päťkrát resuscitovať. Mužovi museli podať aj adrenalín a epinefrín.

Keď bol jeho stav stabilizovaný, lekári sa zamerali na liečbu sepsy a keď sa jeho stav dostatočne zlepšiť, putoval späť do väzenia. Po tomto incidente sa Schreiber postavil pred súd a pokúsil sa sudcu a porotu presvedčiť, že svoj doživotný trest si odpykal a mal by byť prepustený na slobodu.

Súd mal jasný názor

Aby toho nebolo málo, podľa The Des Moines Registres Schreiber tvrdil, že ho oživovali proti jeho vôli, keďže v ten istý rok údajne podpísal dokument, že si v prípade zdravotných komplikácií nepraje byť resuscitovaný. Tvrdenia potvrdil aj Schreiberov brat, ktorý lekárom taktiež povedal, že mu môžu podať lieky na zmiernenie bolesti, no v prípade, že by umieral, nemajú zasahovať.

Súd však so Schreiberovou sťažnosťou nesúhlasil a mal na ňu jasný názor. Tvrdil, že vrahove argumenty sú neopodstatnené a nepresvedčivé. Porota sa jednoznačne zhodla na tom, že zdravotný stav väzňa, vedúci k resusticácii, nie je dôvodom na jeho predčasné prepustenie.

Väzeň je buď stále nažive a tým pádom je jeho trest stále platný, alebo je mŕtvy a tým pádom je jeho odvolanie bezpredmetné. Iowská väznica napokon oznámila, že Benjamin Schreiber zomrel za mrežami vo veku 70 rokov 7. apríla 2023 z prirodzených príčin.