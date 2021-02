Musíte ich vidieť: 10 filmov na Netflixe a HBO GO, ktoré počas januára Slováci sledovali najviac

Tak ako minulý rok, aj tento sa budeme pravidelne pozerať na najobľúbenejšie filmy na streamovacích službách, ktoré ich predplatiteľov bavili počas uplynulého mesiaca najviac. Ktoré filmy sledovali Slováci na Netflixe či HBO GO doslova brali útokom a tešili sa najväčšej popularite a nemali by ste ich rovnako nechať ujsť?

Streamovacia služba Netflix toho stihla svojim predplatiteľom od začiatku roka 2021 ponúknuť pomerne dosť. A to, že rok 2021 bude pre predplatiteľov tejto platformy doslova preplnený novinkami, svedčí aj sľub, ktorý Netflix svojej základni fanúšikov dal – každý týždeň si v knižniciach nájdu jeden nový pôvodný filmový počin.

Január bol mesiacom, kedy dostalo priestor niekoľko úspešných noviniek nielen medzi seriálmi, ale aj medzi filmami. Avšak, vzhľadom na to, že ide o rozbiehajúci mesiac po vianočných sviatkoch, množstvo filmov predplatitelia doháňali práve počas januára. To malo za následok, že v tohtomesačnom filmovom prehľade nájdete odporúčania aj na niektoré novinky z konca roku 2020.

Ktoré filmy by ste si ale teda nemali nechať ujsť? Z knižnice Netflixu vyberáme najmä týchto 5 (ešte stále relatívne) nových snímok.

Čriepky ženy (Pieces of a Woman)

Surový, fantasticky zahraný a ešte lepšie nakrútený – tak by sa v skratke dal zhrnúť indie počin maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa s hviezdnym obsadením. Hlavné úlohy v tejto realistickej dráme si zahrali Vanessa Kirby a Shia LaBeouf. Tí sa predstavujú ako pár, ktorý sa rozhodne pre domáci pôrod, ktorý však nedopadne podľa predstáv milujúcej dvojice tešiacej sa na potomka.

Po tragickom pôrode sa musí hlavná hrdinka vyrovnať s návalom emócií aj veľkým smútkom zo straty dieťaťa. Ťažká je ale pre ňu aj cesta k jej partnerovi, ktorého tragédia taktiež nemenej zasiahla a rovnako tak k jej rodine.

Po dlhšom čase Netflix zaradil do svojej ponuky snímku, ktorá patrí do áčkovej kinematografie a zaujala najmä náročnejších divákov. Pieces of a Woman je fantastickým počinom, aký populárna streamovacia služba už dávno neuviedla. O tom vás presvedčí aj úvodná sekvencia filmu, ktorá vo vás zanechá nespočetné množstvo emócii (áno, aj mužskí diváci budú vedieť, ako pôrod bolí).

Smrť do roku 2020 (Death to 2020)

Jedným z dvoch filmov, ktoré vám odporúčame ešte z konca predchádzajúceho roka vidieť, je mockument od tvorcov kritikmi i divákmi ospevovaného projektu Black Mirror. Režisér a scenárista Charlie Brooker so svojou partiou síce nemohli pre fanúšikov pripraviť novú sériu spomínanej antológie, rozhodli sa však pozrieť nezvyčajným spôsobom na rok, ktorý bol pre všetkých (vrátane nich) ťažký.

Death to 2020 je tak pohľadom na jeden z najhorších rokov v dejinách moderného sveta, no vyrozprávaný netypickým spôsobom – očami najhoršie informovaných komentátorov v histórii.

Hlavné úlohy v tomto filme, ktorý je akýmsi „dokumentom“, si zahrali Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Joe Keery, Tracy Ulman a ďalší. Komentár k originálnej snímke nahovoril Laurence Fishbourne.

Za čiarou (Outside the Wire)

Netflix si za roky existencie a produkcie vlastných filmov už vytvoril akési šablóny jednotlivých žánrov. Mnohé nové filmy sa tak akoby podobali na svojich predchodcov, aj keď sú vlastne o niečom celkom inom. Podobnosť je možné si všimnúť najmä pri originálnych akčných filmoch, čo mnohí zaregistrovali pri tohtoročnej novinke Outside the Wire.

Tá divákov zavedie do blízkej budúcnosti, kde pilot dronu dostane rozkaz presunúť sa do vojnovej zóny na Ukrajine. Tu má byť jeho veliteľom android v prísnom utajení a spoločne musia zabrániť jadrovému útoku.

Už synopsa filmu hovorí, že pôjde skôr o solídne béčko, v ktorom bude veľa vecí vybuchovať. Je však škoda, že kvôli neustále recyklovanej osnove vybuchoval vlastne celý film, ktorý aspoň ako-taký potenciál mal. Aj napriek nepodarenému výsledku však tento film divákov viac-menej bavil, čoho výsledkom je umiestnenie v Top 10 najsledovanejších filmov za mesiac január 2021.

Polnočné nebo (The Midnight Sky)

Druhým filmom, ktorý sa v knižnici Netflixu objavil ešte koncom minulého roka, no predplatitelia mu svoju pozornosť venovali najviac až počas januára, je dráma The Midnight Sky. Tá vychádza z knižnej predlohy autorky Lily Brooks-Dalton a režisérsky sa pod ňu podpísal herec George Clooney, ktorý si zároveň zahral aj jednu z hlavných úloh.

Trochu dráma, trochu sci-fi rozpráva príbeh osamelého vedca, ktorý sa ponáhľa na Antarktídu upozorniť astronautov vracajúcich sa z misie vo vesmíre pred záhadou celosvetovou katastrofou.

Aj keď si predplatitelia tento film na Netflixe obľúbili, o jeho kvalitách to veľmi veľa nehovorí. Hodnotenia sú priemerné a na viacerých filmových weboch priam až žalostne nízke. Milovníkom obdobných žánroviek sa ale tento počin Georga Clooneyho bude páčiť.

Double Dad (Um Pai no Meio do Caminho)

Netflix čoraz viac peňazí investuje aj do neanglicky hovoriacich častí sveta. Široké spektrum tvorby predstavil z juhoamerických trhov a jednou z tohtoročných noviniek je rodinná komédia Double Dad. Tá sa však nijak nevymyká štandardom, ktoré streamovací gigant už predstavil, a tak tento počin skutočne poteší len menej náročných divákov.

Hlavnou hrdinkou je dievčina, ktorá celý svoj život prežila v komunite hippies so svojou matkou. Keď ale tá odíde do zahraničia, podarí sa 18-ročnej prekĺznuť vonku a vydá sa hľadať svojho biologického otca.

Ako to celé dopadne, si môže každý domyslieť sám. Double Dad však patrí medzi najsledovanejšie originálne novinky, ktoré Netflix tento rok predstavil. Možno ani vám tak nepadne na škodu si pri sledovaní všetkého prekombinovaného trošku oddýchnuť pri tejto rodinnej komédii.

HBO GO plné akvizícií

Konkurenčné HBO GO predplatiteľom síce toľko pôvodnej tvorby zatiaľ neponúka (zmení sa to po prerode GO na Max), aj z množstva zakúpených akvizícií si však dokáže vybrať skutočne každý. Uplynulý mesiac sa predplatiteľom služby HBO GO zapáčila pestrá zmes zaujímavých filmov. Ktorá pätica najviac?

Temná tvár Brooklynu (Motherless Brooklyn)

Pre mnohých možno neznámy filmový pojem, pre predplatiteľov HBO GO však jeden z hitov, ktoré pozerali počas uplynulého mesiaca najčastejšie. Režisérsky počin herca Edwarda Nortona, v ktorom si popri Brucovi Willisovi či Bobbym Cannavalovi zahral aj hlavnú úlohu, sa zapáčil najmä milovníkom kriminálnych drám.

Hlavnou postavou tejto snímky je osamelý súkromný detektív (Norton), ktorý sa v New Yorku v roku 1950 snaží vyriešiť vraždu svojho mentora a jediného priateľa, ktorého mal (Bruce Willis). Pozoruhodné na tomto filme je to, že ide o vôbec druhý režisérsky projekt Nortona, ktorý prekvapí svojou kvalitou a skvelými hereckými výkonmi, či zápletkou, ktorej rozuzlenie nečakáte.

Super maznáčikovia (Pets United)

Streamovacie služby sa nesnažia svojou ponukou upútať len teenagerov či dospelé predplatiteľské publikum, ale aj ich deti. Medzi tými si najlepšie viedla animovaná rodinná komédia Super maznáčikovia. Tá síce veľa pozitívnych hodnotení od užívateľov filmových webov nepobrala, mladším divákom sa však páčila natoľko, že sa jej podarilo dostať do Top 3 najsledovanejších ponúkaných filmov a seriálov, ktoré na HBO GO nájdete.

Počiatok (Inception)

Tento film už zrejme väčšina filmových fajnšmekrov videla, stále však medzi nami existujú a chodia takí, ktorí kultový Počiatok režiséra Christophera Nolana nevideli. Za enormný úspech na HBO GO môže zrejme aj nedávna novinka TENET, ktorá na opätované zhliadnutie Počiatku doslova lákala.

Pokiaľ ste ešte nevideli Nolanovu hviezdne obsadenú víziu o tom, ako cestovať naprieč snami a ovplyvňovať tak realitu, okamžite to napravte. Počiatok je jeden z najlepších filmov, aké moderná kinematografia ponúkla.

Doktor Spánok (Doctor Sleep)

Takmer 40 rokov trvalo, kým sa kultové dielo Stephena Kinga a jeden z najslávnejších filmov režiséra Stanleyho Kubricka dočkal svojho pokračovania. Horor Doktor Spánok nadväzuje na udalosti, ktoré sa odohrali v desivom hoteli Overlook vo filme Osvietenie.

Hlavným hrdinom je tentokrát dospelý Danny Torrance (Ewan McGregor), ktorý sa stále snaží vyrovnať s hrôzami, ktoré zažil v odľahlom sídle hotela pred desiatkami rokov. Všetko sa ale mení vo chvíli, keď sa stretne s Abrou – odvážnou mladou dievčinou obdarenou mimoriadnymi schopnosťami, ktoré jej podobní ľudia označujú ako „osvietenie“. Abra cíti, že aj Dan má rovnaké tajomné schopnosti a obráti sa naňho sú zúfalou prosbou o pomoc. Ju a aj desiatky ďalších podobných jednotlivcov loví a zabíja neľútostná bytosť menom Rose. Tá chce vďaka schopnostiam osvietených dosiahnuť nesmrteľnosť a nezastaví ju pred tým doslova nič.

Tomb Raider

Predplatiteľom streamovacej služby od HBO počas januára „zachutil“ aj filmový reboot adaptácie slávnej počítačovej hry. Lara Croft sa vrátila v novšej verzii Tomb Raider, no podľa verných fanúšikov sa nevydarila tak, ako si to predstavovali. Aj tentokrát je však snímka pomerne slušnou akčnou oddychovkou, nad ktorou netreba priveľmi premýšľať, čo u predplatiteľov vyvolalo želaný úspech. No a potom je tu aj sympatická hlavná hrdinka, na ktorú sa v tomto filme naozaj dobre pozerá.