Mučili ho, strelili do tváre a pochovali zaživa. Ukrajinec Mykola rozpráva, ako prežil peklo na Zemi

Vojna so sebou prináša hrôzy, aké si človek nedokáže ani len predstaviť. Najhoršie nočné mory sa menia na realitu. Nočnou morou si prešiel aj Ukrajinec Mykola, ktorého ruskí vojaci mučili a potom ho strelili do tváre. Mysleli si, že zomrel, no pochovali ho zaživa.

Hľadali dôkazy, že majú na svedomí bombardovanie ruského konvoja

Je zázrak, že je vôbec Mykola Kulichenko nažive a môže rozpovedať príbeh o tom, ako prežil nemožné. Ukrajinec však verí, že prežil, aby mohol rozpovedať príbeh, ktorý iní už nemôžu. Ako informuje portál CNN, Mykola a jeho dvaja bratia boli pochovaní v neoznačenom hrobe v černigovskom regióne len 3 týždne po tom, čo vojna začala. Všetkých troch zastrelili ruskí vojaci, on jediný prežil.

33-ročný muž tvrdí, že až do 18. marca jeho rodinu zasiahla vojna len minimálne, a to napriek tomu, že dedinku Dovzhyk, v ktorej žili, okupovali Rusi. Jedného dňa však ruskí vojaci vošli do dreveného domčeka, v ktorom žil Mykola, jeho bratia Yevhen a Dmytro a ich sestra Iryna. Tá si do dnešného dňa nedokáže odpustiť, že v tom čase nebola doma.

Rusi boli nahnevaní, pretože niekto zbombardoval ich konvoj. Bratia museli kľačať pred domom na dvore, kým vojaci pátrali po dôkazoch, ktoré by ich s bombardovaním spojili. Našli vojenské medaily ich starého otca a tašku jedného z bratov, ktorý bol výsadkárom. To bol pre nich postačujúci dôkaz.

Mučili ich, zastrelili a hodili do neoznačeného hrobu

Vojaci bratov vypočúvali v pivnici domu dlhé tri dni. Mykola sa nevzdával nádeje, že ich prepustia, no na štvrtý deň sa všetko zmenilo. Vojaci ho zbili kovovou tyčou a vložili mu do úst hlaveň zbrane. Všetkých troch mučili dovtedy, kým nestratili vedomie. Následne im vojaci zaviazali oči, zviazali ruky a nohy a odviezli na opustený kus zeme. Museli si kľaknúť a čakať.

Ozval sa výstrel, 36-ročný Dmytro padol mŕtvy. Len chvíľu na to po jeho boku padol najmladší z bratov. Keď vojak strelil Mykolu, guľka vletela cez líce a vyšla von blízko pravého ucha. Prežil, no vedel, že musí hrať mŕtveho. Po streľbe vojaci hodili telá do jamy a zahádzali ich hlinou. Mykola netuší, ako dlho v hrobe ležal. Po istom čase sa mu však podarilo dostať sa spod mŕtveho tela svojho brata a von zo zeme.

V tme sa mu podarilo dotackať sa k najbližšiemu domu, kde sa o neho neznáma žena starala celú noc. Následne sa vrátil domov, kde bratov čakala vystrašená Iryna. Je zázrak, že prežil. Verí však, že jeho príbeh by mali počuť všetci, a to nielen na Ukrajine. Takéto veci sa dejú na dennom poriadku a on je len jedným z tisícok, čo si prešli nepredstaviteľným mučením a prišli o rodinu.

Vyšetrovatelia zaoberajúci sa vojnovými zločinmi na Ukrajine potvrdili, že príbeh Mykolu a jeho bratov je skutočný. Doteraz bolo zaznamenaných najmenej 11 600 vojnových zločinov, tu to však ani zďaleka nekončí. Na miesto, kde boli zastrelení, sa Mykola mohol vybrať až minulý mesiac. 21. apríla napokon svojich bratov našiel, aby ich mohol riadne pochovať.