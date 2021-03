Môžu mať viac sexuálnych partnerov. Ľudia v polyamorickom vzťahu sa vzájomne neobmedzujú

To však nie je ani zďaleka jediná možnosť. Ľudia môžu byť šťastní a spokojní aj vo vzťahu, kde je rovnocenných partnerov viac, napríklad traja, štyria či dokonca viac. No nie je to len o sexe. Môžu a nemusia žiť spolu v jednej domácnosti, rovnako spolu môžu, no nemusia vychovávať deti.

Nie každý má len jednu spriaznenú dušu

Najbežnejšou formou vzťahu je monogamia, kde spolu žijú dvaja rovnocenní partneri. Na druhej strane jednu z možností predstavuje nemonogamia, teda vzťah viac ako dvoch ľudí, pričom s podmienkami vzťahu všetci súhlasia a konajú tak dobrovoľne, píše portál Healthline. Nie vždy má totiž človek len jedinú spriaznenú dušu, niekedy ich môže byť aj viac.

Polyamoria sa neviaže na pohlavie, to znamená, že v takom vzťahu sa môže ocitnúť aj niekoľko mužov a žien. Aj keď sa to môže zdať na prvý pohľad zvláštne, ako píše portál Psychology Today, čoraz viac výskumov dokazuje, že človek v polyamorickom vzťahu je rovnako spokojný, ako človek v monogamnom vzťahu. Samozrejme, každý zo vzťahov má svoje výhody, ale aj nevýhody. Polyamoria si vyžaduje skvelé komunikačné zručnosti, úprimnosť a otvorenosť.

Existuje niekoľko typov polyamorických vzťahov

Mnoho ľudí si polyamoriu mýli s polygamiou. Polygamia je však manželský zväzok s niekoľkými ľuďmi opačného pohlavia. Vo väčšine polygamných kultúr má jeden muž viacero manželiek, aj keď v niektorých kultúrach môže mať jedna žena viacero manželov. Polyamoria však nemusí znamenať manželstvo s viacerými osobami.

Existuje niekoľko typov polyamorických vzťahov. Bežný je napríklad vzťah, kedy má človek jeden primárny vzťah a niekoľko vedľajších vzťahov, teda napríklad chodí na rande aj s inými ľuďmi. V rámci polyfidelity zas môže mať človek niekoľko romantických, ale aj sexuálnych partnerov. V niektorých prípadoch je polyamorický len jeden z partnerov. V takom prípade má polyamorický človek viacero vzťahov, no napríklad partner, s ktorým žije v jednej domácnosti, s inými ľuďmi vzťahy nenadväzuje.

Nie je to vždy ľahké

O polygamii sme nedávno písali aj v článku o filme There is no I in the Threesome, v ktorom filmár skúma, ako polygamia vplýva na neho a na jeho partnerku. O svojej skúsenosti s polygamiou informuje prostredníctvom blogu P.S. I Love You aj Anne Shark. Píše, že s partnerom Drakeom sú spolu už niekoľko rokov a takmer polovicu tohto času je ich vzťah po vzájomnej dohode nemonogamný.

Spočiatku boli vzťahy s inými ľuďmi nezáväzné, neskôr si však s jedným človekom začala vytvárať silné puto. Vysvetľuje, že ak si s človekom vytvorí puto, znamená to, že s ním chce zdieľať svoj domov a chce s ním počas noci spať v jednej posteli. Tu však nastal problém. Drakeovi totiž neprekáža, ak chodí von a z času na čas prespí niekde inde. Svoj domov však s nikým iným okrem Anne zdieľať nechce.

O svoju skúsenosť sa prostredníctvom Polyamory Today podelila aj Marianna Zelichenko. Hovorí, že pre ňu a pre jej partnera nie je to najdôležitejšie za každú cenu udržať vzťah takpovediac nad hladinou. Pre oboch je to najdôležitejší osobnostný rast, v ktorom si obaja navzájom pomáhajú.

Na vzťahu pracujú, no vzájomne sa neobmedzujú

Svoj vzťah budujú a pracujú na ňom, no zároveň sa v ňom vzájomne neobmedzujú. Každý z partnerov má svoju slobodnú vôľu a ten druhý to rešpektuje. Obaja sú zodpovední za svoje šťastie a za napĺňanie svojich potrieb, píše Marianna, sú však k sebe ohľaduplní. Vzťah má svoje zásady, no nie je to zoznam príkazov a zákazov, ktorých by sa Marianna a jej partner museli striktne držať.

Aj keď žijú v polyamorickom vzťahu, aspoň jeden deň v týždni majú vyhradený len pre seba. Aby sa im to nezunovalo, snažia sa každý týždeň vymyslieť niečo nové. Niekedy však postačí len prechádzka či hranie videohier.

Najdôležitejšia je komunikácia

Dôležité je nemlčať, ale o problémoch komunikovať, samé od seba sa totiž nevyriešia. Marianna píše, že nie vždy je dobré riešiť problémy okamžite. Tak ako v monogamnom vzťahu, aj v tom polyamorickom platí, že s chladnou hlavou sa problémy riešia lepšie. Riešenie však netreba odkladať pridlho. Podobne ako v monogamnom vzťahu, aj v tom polyamorickom je dôležitá vzájomná dohoda. Partneri sa navzájom k ničomu nenútia a rešpektujú sa.

Ľudia žijú v polyamorických vzťahoch aj na Slovensku, väčšinou však o nich zo zrejmých dôvodov nehovoria. Stretávajú sa nielen s ostrou kritikou a nepochopením, ale neraz aj s nepríjemnými urážkami.