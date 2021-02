Pár žil v otvorenom vzťahu, chodili aj s inými. Najnovší dokument ukazuje, že polyamoria nie je len o sexe

Film There Is No I In Threesome vám však ukáže, že to nie je len o tom, s kým máte milostný vzťah. Nahliadnite do vzťahu ľudí, ktorí polyamoriu zažili na vlastnej koži.

Spočiatku to mal byť len experiment

37-ročný filmár Jan Oliver Lucks z Nového Zélandu žil so svojou snúbenicou v otvorenom vzťahu. Bol zničený, keď ho snúbenica jedného dňa opustila kvôli inému mužovi, píše portál The Guardian. V tom čase spolu pracovali na dokumentárnom filme a koniec vzťahu znamenal zároveň aj koniec natáčania dokumentu. Pár totiž viac ako rok dokumentoval, ako vyzerá život v otvorenom vzťahu.

„Natáčali sme až do bodu, kedy to viac už nebolo zdravé. Natáčal som priveľa a nevenoval som sa jej. Neustále bol medzi nami filter v podobe kamery,“ hovorí Lucks. Dodáva, že všetko, o čom s partnerkou diskutovali, ihneď riešil z pohľadu kameramana. Zvažoval, či to bude dostatočne dramatické na to, aby sa to hodilo do filmu.

Dvojica sa zasnúbila ešte v roku 2015, tesne po zásnubách sa však dohodli na tom, že ich vzťah bude otvorený a môžu spávať aj s inými ľuďmi. Obaja boli zvedaví, nemonogamné vzťahy ich fascinovali. Okrem toho, Lucks mal pocit, že v mladosti si to na univerzite neužil a počas štúdia nezažil v tejto sfére nič zaujímavé.

Chce to veľa trpezlivosti a komunikačné schopnosti

Spočiatku malo ísť len o neškodné experimentovanie. Stanovili si pravidlá, že s inými môžu ísť len na jedno rande, mal to byť len sex. Keď sa však s partnerkou dohodli na polyamorickom vzťahu, celé sa to akosi pre oboch skomplikovalo. Lucks si našiel novú partnerku v Dunedine a jeho snúbenica sa taktiež zamilovala do iného muža. Na nového partnera svojej snúbenice bol žiarlivý a so situáciou bol nespokojný. Nič však neurobil len preto, lebo nechcel pokaziť film.

Neskôr si uvedomil, že v polyamorickom vzťahu to môže fungovať, človek však musí mať veľa trpezlivosti a dobré komunikačné schopnosti. To však Lucks počas natáčania nevedel a tesne predtým, ako rozoslali svadobné pozvánky, jeho partnerka svadbu odvolala. Spolu s jeho partnerkou zmizla aj značná časť jej nahrávok.

Zaujímavá kombinácia fikcie a reality

Toto nie je Lucksov prvý filmový počin. V roku 2017 vytvoril film Wilbur: The King In the Ring. Projekt There Is No I In Threesome však bol jeho srdcovou záležitosťou a po skončení vzťahu a natáčania upadol do depresie. Trvalo mu dva týždne, kým prišiel s nápadom do hlavnej úlohy obsadiť herečku. Jeho partnerku teda nahradila 36-ročná Natalie Medlock. Dokumentárny film sa tak nakoniec podarilo dokončiť a v súčasnosti si ho môžete pozrieť aj na HBO GO.