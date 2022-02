Mozog funguje ako stroj času, ktorý nás vráti o 15 sekúnd späť. Vedci vysvetľujú, prečo vnímame realitu s oneskorením

Náš mozog je neustále bombardovaný rôznymi vnemami z každej strany. Musí spracúvať, čo vidíme, čo počujeme, čo sa deje v našom tele a selektovať, čo je dôležité a čo nie. Ako to všetko zvláda? Podľa odborníkov tak trochu cestuje v čase, dalo by sa povedať, že nežijeme v prítomnosti, ale v minulosti, ktorá sa odohrala pred 15 sekundami.

Realitu vnímame oneskorene

Naše zmyslové orgány, najmä však oči, musia neustále prijímať obrovské množstvo informácií a podnetov. Vnímajú všetky tie farby, tvary, zvuky a musia sa neustále prispôsobovať prostrediu, ktoré je bez prestávky v pohybe a mení sa. Ako to všetko mozog zvláda? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Science, vedci si myslia, že sa mení na akýsi časostroj a my tak vnímame realitu, ktorá sa odohrala pred 15 sekundami.

Podľa portálu The Conversation je naše vnímanie ovplyvňované množstvom faktorov, vrátane pohybu nášho vlastného tela. To, ako vnímame svet, ovplyvňuje dokonca aj žmurkanie. Podľa odborníkov je mozog majstrom, ktorý vytvára ilúziu, že je svet stabilný, aj keď to ta v skutočnosti nie je.

Aby sme zvládali každodenný život, náš mozog nás neustále vracia 15 sekúnd do minulosti. Podľa odborníkov je to tak preto, lebo ak by sme vnímali prítomnosť na sekundu presne, bol by to chaos, a to preto, že sa podmienky okolo nás neustále menia (neustále je niečo okolo nás v pohybe, mení sa svetlo, tieň, farby…).

Mozog tak trochu prokrastinuje

Aby hypotézu otestovali, vytvorili ilúziu, v ktorej je časť videa o 30 sekúnd pomalšia. Ako však píše portál Science Times, účastníci túto zmenu v plnej miere postrehli len málokedy. Väčšina ľudí si myslela, že video je spomalené nanajvýš o 15 sekúnd. Mozog sa teda takýmto spôsobom snaží o stabilizovanie obrazu, ktorý vnímame. Podľa odborníkov by sa dalo povedať, že tak trochu prokrastinuje, pretože vnímať a spracúvať všetko v reálnom čase je príliš náročné.

Ako informoval portál Science Alert, to, že vnímame svet trochu oneskorene, má svoje výhody, ale aj nevýhody. Výhodou je, že mozog si na spracovanie informácií dopraje čas. Nevýhodu však predstavuje fakt, že niekedy aj oneskorenie o 15 sekúnd môže mať vážne následky.

Nevýhodu majú napríklad lekári, ktorí potrebujú rozhodnutia robiť rýchlo a efektívne, najmä keď pre pacienta to znamená rozdiel medzi životom a smrťou. Nech však robíme akékoľvek rozhodnutia (nielen v medicíne), nikdy sa neriadime len tým, čo sa deje práve teraz. Ovplyvňujú nás aj zážitky a poznatky nadobudnuté v minulosti.