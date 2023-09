Možno zo spánku vytrhli už aj vás: Týchto 10 nočných môr trápi ľudí podľa odborníkov najčastejšie. Viete, čo znamenajú?

Asi každý sa z času na čas prebudí zo zlého sna a istý čas ho v daný deň prenasleduje nepríjemný pocit. Často sa napríklad opakuje, že človek vo sne niekam uteká, no na miesto, kam potrebuje ísť, sa nedokáže dostať. Iných zas zo spánku dokáže vytrhnúť sen o tom, že padajú. Tieto nočné mory sa podľa vedcov opakujú najčastejšie.

Ako vysvetľuje web Science Alert, sny sú zvyčajne veľmi osobné a často vychádzajú z toho, čo sa nám počas života a dňa prihodilo. Čo sa ale snov týka, existujú určité témy, ktoré máme všetci spoločné. Súvisia s problémami, ktorým čelí každý človek vo svojom bdelom živote, povedal Michael Schredl, vedúci spánkového laboratória v nemeckom Mannheime. Je ťažké robiť zovšeobecnenia o nočných morách, keďže vedci sa zatiaľ nezhodli ani na tom, prečo sa nám vôbec sníva.

V nočných morách sa ale opakujú isté motívy a vzorce a ich pochopenie by mohlo byť kľúčom k identifikácii toho, s akými emóciami sa vo svojom podvedomí pasujeme. Schredl a jeho tím ľudí žiadali, aby im popísali svoju poslednú nočnú moru. Celkovo ich zhromaždili až 1 200 a rozdelili ich do 10 nasledovných kategórií.

Zamorenie

Sny o tom, že je váš domov zamorený hmyzom, hlodavcami či inými stvoreniami, dokážu byť naozaj nepríjemné. Ak je to symbolické, zamorenie môže predstavovať strach z chorôb, špiny alebo iných vecí, ktoré si osobne spájate s myšami, švábmi alebo potkanmi, myslí si Schredl. Tento sen ale možno interpretovať aj ako pocit neistoty alebo nebezpečenstva vo vlastnom domove.

Prítomnosť niečoho zlého

Množstvo ľudí má počas nočnej mory pocit, že sa v miestnosti s nimi nachádza niečo zlé, či už je to duch, mimozemšťan alebo démon. Takéto halucinácie v spánku často trápia ľudí trpiacich spánkovou paralýzou. Znepokojujúca spánková porucha vzniká vtedy, keď časti mozgu, ktoré vás udržiavajú v pokoji počas spánku, a časti, ktoré sú zodpovedné za to, že spíte, spolu nesprávne komunikujú. Navyše, mozog pravdepodobne používa známe kultúrne symboly (napríklad duchov) na zobrazenie vášho strachu v danom momente.

Katastrofa

Požiare, záplavy, jadrový výbuch – častým predmetom snov mnohých ľudí je všetko, čo by mohlo naznačovať, že sa blíži koniec sveta. Tieto sny by mohli signalizovať všeobecné obavy z budúcnosti. Váš mozog tak prežíva niečo, čoho sa obávate, že môže nastať. Záleží na tom, či zmeny, ktoré prichádzajú do vášho života, vnímate ako pozitívne alebo negatívne. Na druhej strane, ak človek prežil prírodnú katastrofu, môžu byť takéto sny spôsob, akým sa s tým mozog snaží vyrovnať.

Obavy

Poznáte ten pocit, keď ste si istí, že ste zabudli na niečo dôležité, ale neviete si spomenúť, čo by to mohlo byť? Zdá sa, že strach z neznámeho prežíva v snoch množstvo ľudí.

Hádky

Ľudia sú v snoch často pozorovateľmi, alebo priamymi účastníkmi konfliktov. Tieto sny môžu symbolizovať sociálnu úzkosť, ktorú máte v súvislosti s osobným vzťahom. Môže ísť napríklad o obavy z rozhovoru, ktorý musíte absolvovať, alebo spracúvate konflikt, ktorý sa už odohral.

Choroby a smrť

V týchto typoch nočných môr snívajúci uvádzali, že sledujú seba alebo blízkeho človeka, ktorý ochorel alebo zomiera. Tieto sny sú komplexné a môžu predstavovať mnoho vecí v závislosti od toho, čím osobne práve prechádzate. Môžu znamenať reálny strach z chorôb a smrti. Môžu ale symbolizovať aj strach z toho, že nemáte nad vecami kontrolu. Je to tiež spôsob, ako sa vyrovnať so smútkom po strate dôležitej osoby.

Niekto/niečo vás naháňa

V týchto snoch vás môže prenasledovať človek, ale aj zlé sily, jednoducho niečo, čo ani nevidíte. V takejto nočnej more máte strach z niečoho, čo sa podľa vás čoraz viac približuje. Podľa odborníkov vás v spánku môže prenasledovať problém, ktorému sa v bdelom svete vyhýbate a zatiaľ ste sa neodhodlali vyriešiť ho.

Nehody

Táto široká kategória snov zahŕňa nehody ako pád, haváriu auta, utopenie a ďalšie. Zaujímavé je, že muži hlásili výrazne viac snov o pádoch ako ženy. Tieto sny môžu byť doslovnejšie, než si myslíte, a môžu predstavovať strach z výšok, šoférovania alebo oceánu. Môžu však symbolizovať aj pocit, že nemáte nad vecami kontrolu a máte pocit bezmocnosti.

Fyzická agresia

V týchto scenároch môže byť snívajúci napadnutý, zúčastniť sa bitky alebo byť svedkom súboja iných ľudí. Tento typ nočnej mory môže odrážať sociálnu úzkosť, doslovný strach z násilia alebo obavy zo zraniteľnosti a kritiky od iných ľudí.

Zlyhanie

Tento sen môže zahŕňať čokoľvek, od zmeškania lietadla až po zabudnutie príhovoru. Patrí sem aj stereotypný sen o neúspešných skúškach. Sny o skúškach môžu znamenať, že si nie ste istí svojou schopnosťou podať očakávaný výkon v práci alebo doma.