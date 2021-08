Dnes by spôsobili škandál. 10 momentov zo seriálu Priatelia, ktoré môžu byť urážlivé a nie vtipné

Priatelia sú nepochybne pre mnohých jedným z najobľúbenejších sitkomov, ku ktorému sa aj po rokoch radi vracajú. Od uvedenia ich prvej časti ubehlo už takmer celých 27 rokov a korektnosť humoru sa v televízii a medzi divákmi od tej doby značne posunula vpred.

Preto môžeme nájsť v seriáli množstvo narážok, ktoré sa dnes dajú vnímať ako problematické alebo nevhodné. Či už hovoríme o idealizácii správnych ženských mier, postavení žien a mužov v domácnosti, mužskom pohľade na ženy alebo tolerancii k ľuďom inej rasovej skupiny či inej orientácie. V tom všetkom majú Priatelia značné medzery, ktoré dnes nejde prehliadnuť. Toto je 10 momentov zo seriálu Priatelia, ktorým by sa dnešní filmoví tvorcovia už radšej vyhli.

Smejú sa na “Homo”

V epizóde O Rossovom grante vidíme, ako sa pri jeho prednáške Joey pobaví na slovíčku erectus a Rachel sa zas zabáva na prvej časti tohto spojenia, slove Homo. Humor v tejto scéne má prameniť z narážok, ktoré tieto výrazy evokujú bez toho, aby si to hrdinovia spojili s tým, že Homo erectus vlastne z latinčiny znamená Človek vzpriamený. Niekedy sa na tom možno ľudia bavili, v skutočnosti však nie je nič vtipné na tom, ak je človek homosexuálne orientovaný, práve naopak, aj takýmto spôsobom vznikajú zbytočné stigmy a robí sa sranda z úplne normálnych ľudí.

Chlapec sa nesmie hrať s bábikou

To však ani zďaleka nebol jediný problematický moment, ktorý narážal na homosexualitu a homosexuálov. Nechýbalo množstvo vtipov na Rossovu prvú manželku Carol, ktorá bola lesbičkou a rovnako sa postava Rossa ukázala ako absolútne netolerantná pri scéne, v ktorej sa jeho syn Ben hral s bábikou. Bábika totiž podľa neho nie je hračkou pre malého chlapca, ale pre dievčatá. A ak sa s ňou bude hrať aj naďalej, nebodaj s ním nebude “niečo v poriadku”.

Šéfka rozširuje klebety o zamestnancovi, že je gay

Keď sa Rachel zapáči jej nový asistent a uvedomí si, že je sympatický aj ostatným ženám vo firme, roznesie o ňom klebetu, ktorá ho má v ich očiach očierniť. A to, že je gay. Chce tým docieliť, samozrejme, iba to, aby dali od neho ruky preč a bol len jej. Predstavte si však situáciu, že by v práci o vás šéf začal rozširovať nepravdivé informácie, ktorým by všetci verili a za chrbtom by vás ohovárali. Určite by ste sa necítili dobre a už vôbec by ste to nebrali ako kompliment alebo čin, po ktorom sa do šéfky zamilujete.

Opatrovateľka je povolanie pre ženy

Ross zostáva v šoku aj pri hľadaní človeka, ktorý sa bude starať o jeho dieťa. Má totiž v hlavne zafixované, že opatrovateľkou musí byť žena. Predpokladáme, že ideálne mladá a pekná, ktorú bude môcť následne baliť. Týmto sa iba fixuje delenie povolaní na tie, ktoré sú pre ženy a mužské povolania. Tie ženské spravidla zahŕňajú prácu v kuchyni, starostlivosť o deti, o domácnosť, prácu v móde alebo prácu masérky. Áno, správne, všetko to, čím sa dajú charakterizovať aj hlavné hrdinky Priateľov. A to ani nehovoríme o tom, že sa Ross opýtal muža, ktorý sa o túto prácu uchádzal, či je gay. Ak aj áno, v čom by bol problém? A na druhej strane, prečo by mal byť? Iba preto, lebo chce pracovať ako opatrovateľ dieťaťa?

Zosmiešňovanie transrodových ľudí

Ešte väčším problémom sú vtipy na transrodovú osobu. Tou je v tomto prípade Chandlerov otec, ktorý vystupuje ako drag queen. Je pochopiteľné, že je pre syna náročné, keď sa rozpadáva vzťah jeho rodičov a jeho otec si hľadá svoju novú identitu, čo však neoprávňuje Priateľov robiť si z toho žarty. V seriáli nechýbalo množstvo ironických komentárov zo strany Chandlera ku svojmu otcovi alebo veľkosti jeho penisu a rovnako sa zabudlo na používanie správneho zámena k oslovovaniu tejto postavy.

O domácnosť sa má starať žena, muž iba leží na gauči

Samozrejme, rozumieme, že Monika bola postavou, ktorá milovala upratovanie a poriadok podľa jej vlastných predstáv. V niektorých situáciách jej však pomohol pomôcť priateľ a neskôr manžel Chandler. Celkovo je totiž obraz ich domácnosti veľmi stereotypný a ukazuje, že do kuchyne patrí jednoducho žena, ktorá sa musí navyše starať sama aj o celú domácnosť a muž sa zatiaľ môže spokojne vyvaľovať s pivom v ruke na gauči a pozerať futbal.

Tučná Monika je na smiech

Ďalšou z vecí, s ktorou by sa malo narábať opatrnejšie, je odkaz na ideálnu hmotnosť človeka. Monika je celý seriál prezentovaná ako dievča, ktoré bolo kedysi tučné, neobľúbené, nemala veľa priateľov a nedokázala si nájsť ani chlapca. Všetko sa to razom zmenilo, keď rapídne schudla. Je to však naozaj tak, že si kamarátov a frajera nájdu iba dievčatá s rozmermi 90-60-90? Určite nie a na tieto stereotypy by sme mali okamžite zabudnúť, pretože vytvárajú obraz o spoločnosti, ktorý nie je pravdivý. A navyše, ako ho musia vnímať ľudia, ktorí majú už aj tak dostatok vlastných problémov so svojím výzorom alebo váhou a Priatelia im servírujú to, že musia byť chudí, aby mohli viesť uspokojivý život? Okrem toho celkovo ukazujú obraz človeka s nadváhou, ktorý sa stále iba napcháva a nevie odolať žiadnym sladkostiam.

Žiadna rozmanitosť v multikultúrnom meste

Ďalším viditeľným dôkazom toho, ako sa televízna tvorba v priebehu posledných rokov zmenila, je zasadenie úplne rovnakých postáv do hlavných úloh. Dnes by sme takúto skupinku priateľov už iba veľmi ťažko hľadali, predovšetkým v New Yorku, kde žije pestré obyvateľstvo. Oni sú však šiesti belosi bez akýchkoľvek ďalších kamarátov alebo ľudí, s ktorými by sa pravidelne stretávali, inej rasovej skupiny.

Sú zhrození z dojčenia

Napriek tomu, že dojčenie dieťaťa je jednou z najprirodzenejších vecí, Priatelia ukazujú, že pre mužov je táto téma neustále tabu. V scéne, kedy Carol dojčí malého Bena, dôjde u Joeyho a Chandlera k znechuteniu, po ktorom musia odísť na druhý koniec miestnosti. Keď im Ross vysvetlí, že ide o niečo úplne normálne, nasleduje séria nevtipných vtipov, ktoré robia celú situáciu ešte nedôstojnejšiu pre všetky kojace ženy a matky.

Rachel bola pre Rosa majetkom

Ross sa v mnohých prípadoch neukazoval ako ideálny partner. Predovšetkým kapitola s Rachel je špecifická sama o sebe. Aj keď práve spolu nechodili, stále si na ňu robil nároky. Napríklad v scénach, kedy to chcela skúsiť s Joeym, Ross nedokázal prijať, že by si Joey začal s “jeho” Rachel, aj keď už “jeho” nebola celých 6 rokov. Vrcholom bolo keď Rachel pracovala s Markom, na ktorého žiarlil, a tak sa ju snažil neustále kontrolovať a ohraničoval si “svoje” územie rôznymi darmi, ktoré jej posielal. Rachel však bola samostatná žena, ktorá dokázala o svojom živote rozhodovať aj sama bez toho, aby bola niekoho vlastníctvom.