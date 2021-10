Možno ste okolo jedného dnes prešli. Vedci zistili, koľko sériových vrahov sa v tom istom čase pohybovalo po svete

Medzi najznámejších sériových vrahov patria Ted Bundy, Ed Kemper či Jeffrey Dahmer. Týchto sa podarilo dolapiť, množstvo vrahov však ostáva na slobode, niektorí sa za mreže nedostanú nikdy. Možno je sériovým vrahom váš sused alebo človek, s ktorým ste včera cestovali v električke. Koľko sériových vrahov ostalo na slobode v 20. storočí?

Koľko sériových vrahov behalo v 20. storočí po slobode?

Nejeden sériový vrah si získal značnú popularitu a množstvo fanúšikov. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, koľko vrahov ostáva na slobode? Dvaja odborníci, Mikhail Simkin a ‪Vwani Roychowdhury, sa rozhodli, že využijú štatistiku a vyrátajú, koľko sériových vrahov ostalo v 20. storočí v Spojených štátoch amerických nedolapených, píše portál IFL Science.

Podľa ich výpočtov spravodlivosti ušlo v tomto období až 7 sériových vrahov. Avšak v štúdii, ktorú publikovali prostredníctvom arXiv upozorňujú, že ich odhad je pomerne optimistický a vrahov vyčíňajúcich na slobode bolo pravdepodobne viac. Šokujúci je však ich odhad, v ktorom tvrdia, že ten najaktívnejší vrah mohol počas svojej „kariéry“ zabiť aj viac ako 60 ľudí.

Podobným výpočtom sa venovali aj ďalší, vrátane kriminológov. Napríklad, ako informuje jedna zo starších štúdií publikovaná v časopise Homicide Studies, ročne ostane nevyriešených len v Amerike 182 až 1 832 vrážd, ktoré majú zrejme na svedomí práve sérioví vrahovia. Ako sa pre Live Science vyjadrila autorka štúdie Kenna Quinet, znamená to, že od obdobia okolo roku 1970 bolo v Spojených štátoch aktívnych a nedolapených približne 115 sériových vrahov.

Výsledky štatistík sa líšia

Podľa projektu, ktorý sa zaoberá nevyriešenými vraždami (Murder Accountability Project) sa však v súčasnosti na slobode pohybuje až 2 000 sériových vrahov. Samozrejme, časť z nich sa napokon podarí dolapiť, množstvo vrahov však bude polícii aj naďalej unikať a nikdy nebudú odhalení.

Ako teda Simkin a Roychowdhury prišli k záveru, že ich je „len“ 7? Dvojica musela vziať do úvahy množstvo premenných. Napríklad, analyzovali údaje, ktoré sa podarilo získať o 1 172 vrahoch, ktorí boli aktívni v 20. storočí. Iné štatistiky pritom zväčša berú do úvahy 1 012 vrahov, pri ktorých je známe aj to, kedy svoje obete zabili. Ohľad brali aj na to, že množstvo vrahov má medzi jednotlivými vraždami dlhšie prestávky, ktoré niekedy trvajú roky, inokedy však aj desaťročia. Následne sa pokúsili vyrátať, koľko vrahov počas tohto obdobia zomrelo z prirodzených príčin alebo následkom nehody skôr, ako sa nimi stihla zaoberať polícia.

Niektorí čakajú pred ďalšou vraždou aj desiatky rokov

Problém ale predstavuje fakt, že nie každý sériový vrah je rovnako „šikovný“. Kým niektorých sa podarí odhaliť už po prvej vražde, iní ostávajú na slobode aj po desiatkach zabití. Odborníci preto vytvorili hypotetickú simuláciu, ktorej súčasťou bolo milión vrahov. 659 684 z nich sa podarilo dolapiť po prvej vražde. 539 po prvej vražde zomrelo. 337 729 spáchalo 2 a viac vrážd, po ktorých sa ich ale podarilo dolapiť. 2 048 vrahov zabilo viac ako 2 ľudí a nikdy dolapení neboli. To znamená, že počas 20. storočia si najmenej 7 vrahov pripísalo na konto najmenej 2 vraždy a nikdy sa ich nepodarilo odhaliť.

Odborníci však upozorňujú, že takéto štatistické analýzy majú množstvo obmedzení. Napríklad, nebrali sa do úvahy ľudia, z ktorých sa mohli stať sérioví vrahovia, no zabíjať z nejakej príčiny prestali (napríklad preto, lebo im to nedovoľoval zdravotný stav alebo vysoký vek). Medzi takých vrahov patril napríklad Joseph James DeAngelo známy ako Golden State Killer. Dolapiť sa ho podarilo v roku 2018, keď mal už 72 rokov. Svoju poslednú obeť však zabil v máji v roku 1986.