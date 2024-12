Môžete vidieť polárnu žiaru: Koniec roka si pre nás pripravil nebeské divadlo, Silvester bude nezabudnuteľný

Rok 2024 bol bohatý na rôzne nebeské divadlá. Niekoľkokrát sa na oblohe objavila jedinečná polárna žiara, tisíce meteorov, ale zažili sme aj mimoriadne jasný Jupiter alebo kométu C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS pozorovateľnú voľným okom. Aktuálne to vyzerá tak, že aj pred koncom roka sa oplatí zodvihnúť hlavu k oblohe.

Ako informoval český astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave, v nasledujúcich dňoch sa na oblohe odohrá hneď niekoľko vzácnych úkazov.

Nielen polárna žiara

„Na Slnku došlo k erupciám, z ktorých minimálne jedna vychrlila k Zemi plazmatický oblak nabitých častíc. Ten by mal zasiahnuť Zem v priebehu silvestrovských večerných hodín,“ informuje Horálek s tým, že Národný úrad pre oceány a atmosféru predpovedá geomagnetickú búrku triedy G3.

Znamená to teda, že bude možné pozorovať polárnu žiaru, a to aj v našich zemepisných šírkach. Najlepšie podmienky by sa mali vytvoriť v druhej polovici dňa 31. decembra.

Horálek však zároveň upozorňuje, že to, či k úkazu skutočne dôjde, nie je jasné, keďže je modelovanie slnečného vetra veľmi komplikované. Záujemcom o toto nebeské divadlo ale radí, aby našli miesto s výhľadom k severnému obzoru, nerušené svetelným znečistením a priebežne sledovali aurorálne monitory.

Okrem polárnej žiary si vesmír pripravil aj iné triumfy. Koncoročné prekvapenie si pripravila planéta Venuša, ktorú je možné v posledných dňoch pozorovať na nočnej oblohe ako najjasnejší nebeský objekt po Slnku a Mesiaci.

„Je možné zahliadnuť ju už za súmraku nad juhozápadným obzorom ako neprehliadnuteľný nebeský objekt. Planéta skrášli silvestrovský večer, ale i večery nasledujúcich dní, či dokonca mesiacov. V roku 2025 bude častým aktérom nebeských stretnutí, najmä s Mesiacom, ale i s jasnými planétami,“ vysvetľuje astronóm.

Venuša v roku 2025

Venušu bude možné pozorovať ako „Večernicu“ za súmraku a v neskorších nočných hodinách nad západným obzorom, a to od januára do konca marca. V roku 2025 nás s planétou však čaká množstvo zaujímavých a krásnych konjunkcií a nebeských konštelácií.