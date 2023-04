Môže spôsobiť explóziu aj požiar: Toto je dôvod, prečo by ste nemali používať mobil na čerpacej stanici

Na čerpacích staniciach platí viacero pravidiel, ktoré by mali návštevníci prísne dodržiavať kvôli všeobecnej bezpečnosti. Okrem fajčenia blízko pohonných hmôt je to však aj používanie mobilného telefónu. Prečo? Mohlo by totiž dôjsť k nepríjemnosti, napríklad aj k požiaru, píše IFL Science.

Pri návšteve benzínky je zákazník upozornený, že v blízkosti horľavých kvapalín je prísny zákaz fajčenia. Toto pravidlo považuje väčšina ľudí za jediné a absolútne najdôležitejšie. No problémy s potenciálnym požiarom či dokonca výbuchom nemusí mať na svedomí len cigareta.

IFL Science píše o problémoch používania mobilného telefónu. Na čerpacích staniciach si poväčšine času človek nevšíma rôzne predpisy a upozornenia, keďže väčšina si chce naplniť nádrž, zaplatiť a odísť preč. V dnešnej dobe si však počas tankovania krátime čas klasickým spôsobom, s mobilom v ruke. To však môže mať katastrofálne následky.

Požiar kvôli statickej elektrine

Celá vec má základ z incidentov v Indonézii a Belgicku, kde v minulosti vzniklo pár požiarov z veľmi netradičných dôvodov. Muž na pumpe v Belgicku utrpel popáleniny a jeho auto bolo vážne poškodené, keď výpary z benzínu explodovali po zapálení statickou elektrinou z mobilného telefónu, ktorý zákazník v daný moment používal. Pred problémom údajne informujú často aj výrobcovia mobilných telefónov.

Aj keď sa to môže zdať veľmi málo pravdepodobné, na čerpacích staniciach je skutočne možné, že požiar vznikne statickou elektrinou. Podľa Federálnej komunikačnej komisie boli medzi rokmi 2004-2008 až 3 % požiarov vozidiel na čerpacích staniciach spôsobené „neklasifikovaným statickým výbojom“. Podľa Petroleum Equipment Institute došlo v rokoch 1992 až 2006 k dokopy 170 požiarom čerpacích staníc, ktoré mala na svedomí statická elektrina.

Ide o mýtus

Pokiaľ ide o konkrétne mobilné telefóny schopné spôsobiť takéto požiare, nie sú zaznamenané žiadne incidenty aj napriek desiatkam miliárd tankovaní, ktoré sa každoročne uskutočnia po celom svete. Vedecky je teda dokázané, že telefón nemôže priamo spôsobiť explóziu na čerpacej stanici, no história si napriek tomu pamätá prípady, pri ktorých bolo veľmi náročné určiť, z akého dôvodu vznikol požiar.