Motivovali ste ma bojovať: Odkázala Marcinková a oznámila svoju kandidatúru za SaS do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia od 6. do 9. júna. Na Slovensku prídu voliči k urnám v sobotu 8. júna. Svoju kandidatúru už ohlásili Ľudovít Ódor alebo Veronika Cifrová Ostrihoňová za Progresívne Slovensko, alebo podpredseda parlamentu za Smer Ľuboš Blaha. Na kandidátke Slobody a Solidarity sa objaví poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá je aktívna najmä v otázkach týkajúcich sa práv detí a sociálnej politiky.

Svoje rozhodnutie ohlásila po mesiacoch náznakov aj zo strany Richarda Sulíka na svojom instagramovom účte.

Mnoho dôvodov, prečo kandidovať

„Ako sa to hovorí, vyhodia ju dverami, príde oknom? Tak ja aj komínom, keď treba,“ začína popis pri svojom príspevku.

Podľa Marcinkovej si mnohí politici v parlamente mysleli, že ju znechutia, ak nepodporia jej novelu na ochranu detského pacienta. Stal sa však opak. Motivovali ju bojovať aj bez nich.

„Mesiace som pred sebou tlačila rozhodnutie, váhala, ale včera som definitívne prikývla na ponuku SAS do eurovolieb. Mojou hlavnou motiváciou je, aby bol jeden z výborov na úrovni EÚ venovaný právam detských pacientov. Vidím to ako cestu pohnúť témou aj bez ochoty tohto parlamentu a ministerstva. Strana SAS mi včera prisľúbila plnú podporu v tejto snahe. Aké iné možnosti máme, než to nevzdať,“ vysvetľuje.

Nie je to však jediný dôvod, prečo sa pre kandidatúru rozhodla. Je ich podľa jej slov viac a majú konkrétne mená. „Danko, Blaha, Taraba… Dokázať im, že ženy z politiky svojimi útokmi nevytlačia. Že tam patríme. A že tej hrubosti, ktorou na ženy vo verejnom priestore útočia, budeme vzdorovať,“ odkázala.