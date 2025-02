Mohol by zničiť celé mesto: Vedec na mape určil presné pásmo, kde môže v roku 2032 naraziť smrtiaci asteroid

Približný náčrt „rizikového koridoru“ priniesol David Rankin, vedec z Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý pracuje na projekte Catalina Sky Survey Project.

Podľa zistení Rankina, môže asteroid 2024 YR4 spadnúť niekde v pásme, ktoré sa tiahne od severu Južnej Ameriky cez Tichý oceán a subsaharskú Afriku, až po Áziu. Ako informuje Daily Mail, pásmo vedec určil na základe aktuálnej trajektórie asteroidu.

Znepokojujúce je, že pásmo sa rozprestiera priamo cez niekoľko husto obývaných oblastí vrátane ostrova Hainan v Číne či indického mesta Čennai (hlavné a najväčšie mesto indického štátu Tamilnádu).

Scenár, v ktorom by došlo k pádu, tak ohrozuje Indiu, Pakistan, Bangladéš, Etiópiu, Sudán, Nigériu, Venezuelu, Kolumbiu a Ekvádor.

NASA tiež odhaduje, že pravdepodobnosť zrážky so Zemou bude 22. decembra 2032 „veľmi malá“.

Je však aktuálne hodnotená tromi bodmi na Torino škále rizika, čo naznačuje, že ide o nebezpečnú blízkosť, ktorá si zaslúži pozornosť.

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4’s impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 7, 2025