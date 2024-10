Moderátorka Diana Hágerová prezradila, že svoje druhé dieťa vychováva inak ako prvé. V tomto mu povolí a spraví výnimku

Vedeli by o tom rozprávať mnohé mamy. Moderátorka Diana Hágerová potvrdzuje, ako to vyzerá v typických rodinách so starším a mladším súrodencom. Stáva sa pravidlom, že tomu mladšiemu obvykle všetko prejde. Podobne je to aj u Diany.

Pred pár týždňami moderátorka prezradila, čo chystá v najbližšom období, ktoré bude plné rôznych zmien v jej živote. Zároveň sa podelila s fanúšikmi na sociálnej sieti, akú milú tradíciu dodržiava celá rodina.

Iné pravidlá pri mladšom synovi

Dvojnásobná mama a partnerka známeho moderátora Telerána Romana Juraška to má doma pestré, napokon, starostlivosť o deti jej zaberá nejaký čas. Ako sa priznala pre portál Eva, na mladšieho synčeka Tristana platia iné pravidlá, ako tomu bolo u dcérky Izabelky.

Pred narodením vytúženého dieťaťa si mnohé mamy zvyknú stanoviť, čo budú dodržiavať pri jeho výchove. Týka sa to aj jedla, konkrétne sladkostí, po ktorých zvyknú detské ručičky vo veľkom siahať. Hoci pri prvom dieťati to ako-tak dodržia, iné je to u druhého, toho mladšieho, čo potvrdzuje aj sama Diana.

„Keď som mala prvé dieťa, bola som prísnejšia. Moja dcéra bude mať 7 rokov a syn sa pri nej zviezol, takže to mal jednoduchšie,” povedala moderátorka a dodala: „Ale nie som ten typ, že teraz nechceš jesť niečo normálne, tak dobre, viem, že ľúbiš čokoládu, tak ti ju dám, to zase nie, ale keď máme chuť alebo je významná príležitosť, tak jasné, že sa nebránim.”

Nakoniec poznamenala, že čokoládu ľúbia asi po nej. Zrejme platí aj u moderátorky, že odolať nevinným detským očiam, ktoré túžia po sladkosti, dokáže len málokto, no zároveň im netreba dovoliť úplne všetko.