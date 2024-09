Veľký krok v živote moderátorky Diany Hágerovej. Rozhodla sa pre zásadnú zmenu, toto nikto nečakal

Partnerka známeho moderátora Telerána Romana Juraška a dvojnásobná mama Diana Hágerová prezradila pre portál Markíza svoju tradíciu, ktorú zbožňuje celá jej rodina. Okrem toho sa netajila dvoma veľkými životnými novinkami.

Moderátorka je známa svojou aktivitou na sociálnych sieťach, vďaka čomu majú jej fanúšikovia možnosť nazrieť do súkromia známej mamičky. Všimli si jednu milú tradíciu, ktorá sa odohráva každú nedeľu a ktorú si nevie vynachváliť každý jeden člen rodiny.

Hoci je Diana vyznávačkou zdravého životného štýlu, ku ktorému vedie aj svoje deti, sladkú bodku na záver týždňa v podobe palaciniek nemôže vynechať.

Túžila po tom celý život

Ako ďalej mama dcérky Izabelky a synčeka Tristana priznala, túžila po troch deťoch, no potom si uvedomila, že to nie je až také jednoduché. „Byť mamou je zábavné, ťažké a človek sa veľa naučí. Vždy som vedela, že chcem viac ako jedno dieťa, pôvodne som chcela tri, ale potom som začala vnímať, čo všetko to so sebou prináša,” povedala v rozhovore pre portál Markíza, pričom neskrývala nadšenie z materstva, keďže to je presne to, čo chcela celý život.

Zároveň vyšla s pravdou von, aký otec je jej partner Roman: „Je zaneprázdnený ako otec a prísny, hoci na to nevyzerá.”

Stavba nového domu

Popri mamičkovských povinnostiach si užíva jeden významný moment vo svojom živote. S Jurajom momentálne pracujú na svojom novom rodinnom hniezdočku, do ktorého by sa mali presťahovať už čoskoro. „Mali sme sa sťahovať na konci augusta, ale posunulo sa nám to. Tešíme sa už na ten moment,“ uviedla moderátorka a odhalila, že interiér ich domu bude v minimalistickom štýle.