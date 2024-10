Moderátorka Alena Heribanová sa podelila o historku, z ktorej pôjdete do kolien. Takýto trapas zažila počas živého vysielania

Po dlhých rokoch moderovania Alenu Heribanovú už nič neprekvapí. A keď sa aj náhodou ocitne v nečakanej situácii, bez zaváhania sa vynájde a dostane sa z nej. V začiatkoch jej hlásateľskej kariéry to však bolo iné.

Alena Heribanová je jednou z legendárnych hlásateliek Slovenskej televízie, na ktorú si pamätajú hlavne staršie ročníky. Za sebou má toho už celkom dosť, no kým sa dostala tam, kde je teraz, musela si prejsť náročnými situáciami. Práve vďaka nim je ostrieľaná a sebavedomá pred kamerami.

Za odvahou sa skrýval strach

Hoci už v začiatkoch nedala na seba poznať strach, opak bol pravdou. Ako píšu Topky, moderátorka priznala, že to bolo ťažké. „Hrozné to bolo. Ja si pamätám, keď prišla ranná služba. V tvári som mala skutočne hrdinku druhej svetovej, no kolená také roztrasené, že som mala obavu, že to počuť, že to bolo akoby tie kosti hrkotali. Výrazom som to ustála, ale som sa zosypala z toho úplne. A vtedy som si povedala – toto robiť nemusím!“ povedala Alena.

S vyloženými nohami v živom vysielaní