Mnohých ľudí pobúrila kampaň s vrcholovými športovkyňami v spodnej bielizni. Chceli upozorniť na dôležitý odkaz, dočkali sa obrovskej kritiky

Mnohí ľudia zostali pobúrení po zverejnení reklamy, v ktorej tri olympijské športovkyne pózujú v spodnej bielizni. Hoci chceli reklamou upozorniť na to, že silná žena je krásna žena, nestretla sa s pochopením.

Ako píše portál Standard, v reklamnej kampani sú tri olympijské športovkyne z britského ženského ragby tímu, Celia Quansah, Ellie Boatman a Jasmine Joyce-Butchers v čipkovanej spodnej bielizni a hrajú ragby. Hoci tým chceli poukázať na to, že silná žena je krásna žena, mnohí kritici si myslia, že kampaň nebola vhodná a pôsobí príliš sexisticky.

Kampaň, ktorá nevyšla?

Oslava krásnych a silných žien sa tak nekonala a miesto toho sa kritici zamerali na to, že sa takýmto spôsobom sexualizuje ženské telo, ktoré nedáva dobrý odkaz mladým dievčatám. Kampaň podľa portálu The Telegraph skritizovala aj tenistka Martina Navrátilová, ktorá hovorí, že je to veľmi sexistické a spoločnosť to vracia dozadu. Podobný názor majú aj bývalá plavkyňa Sharron Davies a bežkyňa Mara Yamauchi, ktoré reklamu vnímajú ako ponižujúcu.

Chceli silný odkaz

Reklama značky spodnej bielizne Bluebella mala za cieľ oslavovať a normalizovať krásu mocných a silných ženských tiel, ktoré v minulosti módny priemysel úplne ignoroval. Mnohí si však myslia, že cieľ nevyšiel a spoločnosť takto robí krok späť. Športovkyne, ktoré sa v kampani objavili, však tvrdia, že prevláda názor, že ragby nie je vhodné pre ženy, ktoré by chceli zmeniť a ukázať, že žena môže byť pekná a robiť tento šport.

Medzitým však portál Independent uviedol, že britský tím nechce mať nič spoločné s kampaňou a zverejnil vyhlásenie, že do nej nie je zapojený. Reklamu skritizovala aj organizácia Women in Sport, ktorá tvrdí, že hoci chcú inšpirovať dospievajúce dievčatá k tomu, aby sa venovali športu, je to príliš sexualizované a nevhodné.