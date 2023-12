Mnohí si vydýchli: Ceny elektriny, plynu a tepla budú v roku 2024 rovnaké, pre niekoho dokonca klesnú

Domácnosti nezaplatia v budúcom roku za elektrinu, plyn a teplo viac ako v tomto roku. Na stredajšej tlačovej besede to sľúbila ministerka hospodárstva Denisa Saková. „To znamená, nikto na faktúre neuvidí nárast cien,“ zdôraznila Saková. „Z hľadiska cien elektriny a plynu domácnostiam nič zásadné nehrozí. Budú môcť pokojne vstúpiť do nového roka a ich rozpočty nebudú nijakým spôsobom dotknuté,“ dodal predseda parlamentu Peter Pellegrini.

Ceny sa nezvýšia

Na boj s drahými energiami vyčlení vládny kabinet podľa ministerky Sakovej 1,25 miliardy eur. „Kompenzácie sú zatiaľ plánované zo štátneho rozpočtu. Zatiaľ nie je možné ich plánovať z európskych prostriedkov,“ konštatoval Saková.

Pri dodávkach elektriny domácnostiam sa nezvýšia oproti tomuto roku ceny. Odberatelia z kategórie malých firiem, ktorým reguluje ceny energií Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), môžu podľa ministerky dokonca počítať s poklesom cien za dodávku elektriny o zhruba 10 %. Veľkí firemní odberatelia, ktorým regulačný úrad nereguluje ceny energií, budú mať ceny podľa zmlúv s dodávateľmi, ale v tejto kategórii odberateľov očakáva ministerka Saková pokles cien elektriny.

Ani za dodávky plynu nezaplatia domácnosti viac ako v tomto roku. Malým regulovaným podnikom podľa Sakovej poklesnú ceny za dodávky plynu o 20 %. U veľkých odberateľov je situácia podobná ako pri elektrine, ich ceny budú závisieť od zmlúv s dodávateľmi. Ministerka Saková však očakáva, že aj im sa cena za dodávka plynu v budúcom roku zníži.

Teplo za rovnakú cenu

Teplo malo podľa ministerky Sakovej zdražieť v budúcom roku o 40 %. Ministerka však sľubuje, že ani za teplo domácnosti ani malí podnikatelia nezaplatia v budúcom roku viac, všetky poplatky totiž podľa nej zostávajú na úrovni tohto roka.

V budúcom roku sa podľa ministerky Sakovej nezvýšia ani distribučné poplatky, ktoré vstupujú do koncových cien energií. Distribučné poplatky pri elektrine mali vzrásť o 20 % a pri plyne o 6 %. „Distribučné poplatky sa stropujú na úroveň tohto roku aj pre domácnosti, aj pre podnikateľov. To znamená, že čo sa týka distribučných poplatkov, nikto neuvidí nárast,“ podotkla Saková.

Pre podnikateľov, samosprávy či rôzne organizácie budú aj v budúcom roku platiť kompenzačné mechanizmy, ktoré nastavila ešte vláda Eduarda Hegera. To znamená, že budú môcť ministerstvo hospodárstva požiadať o kompenzácie, ak pri cene plynu prekročia sumu 99 eur za megawatthodinu a pri elektrine 199 eur za megawatthodinu. „Všetky kompenzácie bude riešiť ministerstvo hospodárstva s dodávateľmi či distribútormi energií,“ konštatovala Saková.

Ministerstvo hospodárstva sa zamýšľalo aj nad adresnou pomoc v boji s drahými energiami. Podľa ministerky Sakovej však na to už nezostával čas. „Priznám sa, že vzhľadom na to, že táto vláda bola menovaná 25. októbra a zdedili sme nejaký balík úloh, ktorý tu nebol spravený, tak vzhľadom na krátkosť času sme neboli schopní pripraviť spravodlivejšie varianty riešenia,“ uzavrela Saková s tým, že do budúcnosti nie je vylúčené nepomáhať odberateľom energií, ktorí si vykurujú bazény.