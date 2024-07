William a Kate pravdepodobne opäť porušia jednu dlhoročnú kráľovskú tradíciu. Mnohých ľudí to však vôbec neprekvapilo

Kráľovská rodina je známa svojimi dlhoročnými tradíciami, no zdá sa, že William a Kate už čoskoro porušia jednu, ktorá je zaužívaná už poriadne dlho. Urobia tak však v prospech ochrany ich detí.

Ako poukázal portál Tyla, kráľ Karol a jeho zosnulý otec princ Philip túto tradíciu dodržali, no podľa odborníka záleží od toho, ako sa bude rozvíjať osobnosť detí. Ingrid Seward, šéfredaktorka časopisu Majesty Magazine a kráľovská biografka nedávno prezradila, že William a Kate možno nepošlú princa Georgea, ale ani ďalšie svoje deti – Charlotte a Louisa, do internátnej školy.

Porušia tradíciu?

Princ William pritom chodil do školy v Ludgrove, keď mal len osem rokov a Kate bola taktiež na dievčenskej internátnej škole. Obaja rodičia však budú pravdepodobne chcieť, aby ich chlapec žil doma, kým bude chodiť do školy. „V dnešnej dobe sme zvyknutí vidieť členov kráľovskej rodiny porušovať tradície, takže to nebude taký šok, ak si budú veci robiť po svojom. Ak budú ich deti v škole šťastné, prečo by to mali meniť? Avšak, myslím si, že počkajú, ako sa bude vyvíjať ich osobnosť a zohľadnia, aby boli spokojné a šťastné,“ povedala Ingrid.

Deti by mali byť šťastné

Vysvetlila tiež, že traumatické udalosti, ktorými si William prechádzal v ranom veku na verejnosti, mohli do veľkej miery ovplyvniť to, ako sa stará o duševné zdravie svojich detí a že ho kladie na prvé miesto. Napriek tomu, že pár by chcel, aby ich deti boli v bezpečí doma, sa môže stať, že George do internátnej školy predsa len pôjde s tým, že jeho bezpečie bude prvoradé.

„Bude tam mať viac slobody, ale zároveň bude chránený pred nebezpečenstvom zvonka,“ povedala. V júni 2023 videli princa Georgea na návšteve v Eton College, ktorú navštevoval aj jeho otec. Údajne absolvoval prvý prijímací pohovor a súbor skúšok, ktoré sú potrebné na získanie tohto miesta. Všetky tri deti Williama a Kate v súčasnosti chodia na Lambrook School v Berkshire – do koedukačnej prípravnej školy, ktorá má viac ako 600 žiakov.