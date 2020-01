Mladý Slovák zachytil Malé Karpaty ako nikto iný: Jedinečné video, ukazuje krásne zasneženú krajinu

Aj keď máme január, pri pohľade von oknom len s ťažkosťami nájdeme stopy po snehu. Za ním je potrebné vydať sa do vyššie položených miest. O ten bola núdza ale aj tam. Keď však milovníci prírody, Martin a Mima z projektu Hike the World, ktorých videá sme vám už priniesli viackrát, zachytili v predpovedi počasia sneženie v Malých Karpatoch, ich cieľ nasledujúcej túry bol jasný.

Výsledkom ich túry je dychberúce video, ktoré vás prenesie do snehovej rozprávky. Martin pre Interez prezradil, že na výlet do Malých Karpát sa pri sľubovaných podmienkach veľmi tešili. No realita ďaleko predčila ich očakávania.

„Prvý deň sme sa vybrali autom na Pezinskú babu a odtiaľ podnikli túru na náš obľúbený vrchol Skalnatá. Tento deň síce nesnežilo, ale vlhkosť a mráz za uplynulé dni spôsobili, že sa na všetkých stromoch vytvorila mohutná námraza,“ povedal Martin a ďalej dodal: „Ďalší deň sme podnikli túru na Jeleniu horu, Javorinku a Báborskú, kde už od samotného rána husto snežilo. Ešte počas jazdy autom sme si všimli za ohradou pobehujúce kone, a tak sme neváhali, vybrali kameru a natočili tieto majestátne zvieratá v krásnom zimnom prostredí.“

Pozrite si ich nádherné video: