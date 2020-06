Mladistvého navštívila nahá dvojica pornohercov u neho doma: Vtipná séria reklám upozorňuje na dôležitú vec

Aj keď by sa dalo polemizovať o tom, ako reklama v televízii či na internete na jej percipientov zaberá, zdá sa, že novozélandská vláda nechce nechať nič na náhodu. Teda minimálne čo sa týka mediálnej výchovy a činnosťami s tým spojenými. Aby ukázala rodičom, ako sa treba rozprávať o nástrahách online sveta s ich deťmi, rozhodla sa spustiť pomerne kreatívnu kampaň.

Ako informuje web The Guardian, Keep It Real Online je séria krátkych videí, za ktorými stojí novozélandská vláda, ktorá sa nimi snaží poukázať nielen na nástrahy internetu, ktorý môže mať na mladistvých skutočne zlý vplyv. Za rozhodnutím vydať sériu výchovných reklám stojí správa z konca minulého roku, ktorá odhalila znepokojivý výsledok. Podľa nej totiž mládež na Novom Zélande aby sa niečo naučila o sexe, využíva ako prvý a primárny nástroj práve internet. Ešte znepokojujúcejšie na tomto výsledku však bolo, že až tretina z najobľúbenejšieho pornografického materiálu, ktorý mládež na internete v súvislosti s týmto vyhľadáva, je násilníckeho charakteru.

S deťmi sa o zlých veciach treba rozprávať

Aj preto sa rozhodla vláda Nového Zélandu vytvoriť sériu videí, v ktorých ozrejmuje, čo všetko sa môže stať, pokiaľ sa so svojimi deťmi rodičia nebudú rozprávať o dôležitých veciach. Všetky doposiaľ zverejnené videá súviseli s obsahom na internete, ku ktorému má prístup prakticky ktokoľvek a môže negatívne vplývať na výchovu a správanie maloletých.

Problémom mnohých rodičov (a nielen tých z Nového Zélandu) je, že sa so svojimi deťmi o témach ako je sex, porno či iné nástrahy na internete nerozprávajú. Mnohokrát je to kvôli nedostatku času, pretože sú zahltení prácou, či tým, že skrátka nevedia ako na to. Nové spoty, ktoré sa objavujú vo vysielaní tamojších televíznych staníc a nájsť ich možno aj na internete, majú teda za úlohu vysvetliť rodičom, že s ich deťmi sa o týchto témacha veciach rozprávať treba.

Vtipnými spotmi ku komunikácii

Predmetné spoty sú zobrazené nenásilne a tvorcovia pri nich využili aj humor, aby problém lepšie priblížili. V jednom zo spotov, ktorý rodičov upozorňuje na vyššie zmierňované porno, hrá dvojica novozélandských pornohercov. Tí prídu úplne nahí k domu, kde slušne zazvonia. Dvere otvára matka mladého syna a spočiatku nechápe. Dvojica následne vysvetľuje, že prišli, pretože jej mladistvý syn sa na nich pozerá vo videách na internete prostredníctvom tabletu, notebooku, jeho mobilu, matkinmu mobilu, smart TV či hracej konzoly PlayStation.

Celá situácia v reklame je načrtnutá pomerne humorne, obzvlášť, keď sa na scéne objaví aj syn, ktorý porno na internete pozerá. Výsledok má ale upozorniť, že porno nie je pre deti, ale pre dospelých, navyše dvojica pornohercov s menami Derek a Sue upozorňujú, že to, čo sa odohráva v ich klipoch, nie je skutočnosť a v reálnom živote to všetko vyzerá inak. Matka si tak musí so synom sadnúť a porozprávať mu o tom, že nie všetko, čo je na internete je aj skutočné.

Proti kyberšikane aj pedofílii

„Porno reklama“ je len jednou z mnohých, ktoré novozélandská vláda dala vyrobiť. Ďalšie spoty hovoria napríklad o zoznamovaní sa s neznámymi ľuďmi na zoznamovacích portáloch či sociálnych sieťach, čo má upozorniť na pedofíliu, o kyberšikane aj násilí. V budúcnosti môžu pribudnúť aj ďalšie.

„Rodičia by sa mali pri riešení týchto problémov cítiť istí. Na konci dňa sú najlepším človekom, ktorý môže zaistiť bezpečnosť ich dieťaťa,“ uviedla vo vyhlásení Hilary Ngan Kee, hovorkyňa reklamnej agentúry Motion Sickness, ktorá za sériou videí stojí. Zároveň dodala, že je normálne nepoznať odpovede na všetky otázky, no deťom treba poskytnúť oporu vo veciach, na ktoré môžu bežným surfovaním po internete natrafiť.

Viac videí z tejto kampane nájdete aj na oficiálnom YouTube profile Keep It Real Online.