Ministerstvo pripravuje bič na slovenských vodičov: Doteraz nepredstaviteľné radary budú mať blízko ku špehovaniu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na čele s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom si povedalo, že je čas na nové policajné radary. Tie by mali byť inteligentné a nepoctivým slovenským vodičom poriadne klepnú po prstoch. Daňových poplatníkov to celé vyjde na 65 miliónov eur.

Nové radary budú okrem prekročenia rýchlosti zaznamenávať aj ďalšie priestupky, ako prejazd na červenú, nezastavanie na stopke, zapnutie pásov či telefonovanie za volantom. Práve posledný menovaný priestupok by ale mohol predstavovať problém, uvádzajú Aktuality.

Otázky špehovania

Systém bude vodičov fotografovať, a to mimoriadne detailne. Za telefonovanie za volantom sa však nepovažuje len moment, keď má vodič zariadenie pri uchu, ale akákoľvek manipulácia s ním, čo je podľa dodávateľov spomínaných systémov problémové. Radary by totiž museli mimoriadne detailne vidieť do auta a objavujú sa tak otázky o ochrane súkromia. Pokutu by ste mohli dostať napríklad aj za ladenie rádia.

Vyzerá to však, že ani samotné ministerstvo ešte nemá v celej veci jasno a čelí stovkám otázok. Nie je známe ani to, ako má systém spomínané situácie vyhodnocovať. Bude ale záležať na ňom, či daný incident vyhodnotí ako priestupok a pošle ho ďalej policajtovi, ktorý vykoná finálne rozhodnutie. Fotografie vodičov by navyše mali päť rokov zostať v policajnom archíve. To, či sa tento projekt ministerstva pretaví do reality, ale napokon ukáže až čas.