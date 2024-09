Ministerstvo práce zvažuje zmeny v rodičovskom dôchodku, šepká sa aj o úplnom zrušení. Táto skupina si však možno prilepší

Rodičovský dôchodok je na Slovensku stále pomerne novinkou, no je vítanou pomocou pre slovenských seniorov. Nie je oň potrebné žiadať a nárok im vznikne na základe toho, že sú rodičmi jedného či viacerých detí. Navyše je zakotvený priamo v ústave a každá zmena tohto systému vyžaduje ústavnú väčšinu v parlamente.

Ako informuje portál Užitočná Pravda, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodlo bližšie preskúmať náležitosti rodičovského dôchodku a uistiť sa, že je jeho vyplácanie férové pre všetkých poberateľov. To by mohlo viesť k zmenách, ktoré by boli výhodné najmä pre jednu skupinu seniorov, ktorá by si tak výrazne prilepšila.

Prilepšiť by si mohli ženy

“Avšak súčasný rodičovský dôchodok má svoje nedostatky, predovšetkým v tom, že diskriminuje seniorov bez detí alebo tých, ktorí majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na druhej strane, je neprijateľné, aby výchova detí viedla k nižším dôchodkom, a preto sa začína diskutovať o alternatívnom riešení, ktoré by mohlo tento problém odstrániť,” uvádza ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo navrhuje do obdobia, kedy daný senior pracoval, započítavať aj obdobie strávené na materskej a rodičovskej dovolenke. Tak by si prilepšili ženy seniorky, ktoré sa počas aktívneho pracovného života starali o deti. Počas obdobia materskej dovolenky totiž poberali nižšiu sumu, čím sa znížil ich priemerný osobný mzdový bod, ktorý je kľúčovým pri výpočte sumy dôchodku.

Zmena v rodičovskom dôchodku by im tak mala pomôcť zvýšiť si príjmy.

Na presadenie takejto zmeny je však potrebná nielen koaličná, ale aj ústavná väčšina v parlamente, a kým sa tak stane, rodičovský dôchodok ostáva v nezmenenej podobe. Nie je to pritom prvýkrát, čo sa zvažuje jeho zmena. Vláda napríklad plánovala jeho zrušenie koncom roka 2023, no k tomu kroku nakoniec nedošlo.