Ministerstvo kultúry to odmieta: Slovenská kultúra nie je ohrozená, Fond na podporu umenia je funkčný. Kraje si myslia opak

Ministerstvo kultúry (MK) SR dôrazne odmieta, že by slovenská kultúra bola ohrozená nefunkčnosťou Fondu na podporu umenia (FPU). Tvrdenia o nefunkčnosti Fondu označuje rezort za zavádzajúce a nepravdivé. FPU je podľa neho funkčný, výzvy sú vyhlásené a záujemcovia môžu predkladať svoje projekty. Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) pritom žiada o okamžité sfunkčnenie Fondu na podporu umenia (FPU) a zachovanie jeho nezávislosti a transparentnosti.

Ako v stanovisku pre agentúru SITA zdôraznila riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská, prebieha i transparentný schvaľovací proces na jednotlivé projekty.

„Tvrdenia o vážnom ohrození kultúry a nefunkčnosti FPU považujeme za zavádzajúce a nepravdivé. Ide o opakované pokusy skupiny umelcov a politikov sabotovať riadny chod inštitúcií a zavádzať verejnosť. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odmieta politické zasahovanie do Fondu na podporu umenia, rovnako aj do znenia štatútu, ktorý je výhradne v kompetencii členov Rady FPU,“ uviedla Bačinská. Ako ďalej prízvukovala, FPU nespadá do priamej pôsobnosti MK SR, jeho členovia pracujú nezávisle od politických záujmov strán alebo jednotlivcov.

Dotačné schémy nie sú nárokovateľné

Bačinská taktiež zdôraznila, že dotačné schémy ministerstva nie sú nárokovateľné, a žiadatelia, či už samosprávy, alebo iní, nemôžu rátať s tým, že získajú finančné prostriedky len preto, lebo sa tak stalo v minulosti.

„FPU má financovať projekty, ktoré sú vyhodnotené ako najlepšie a nie tie, ktorým automaticky schvaľovali peniaze kamaráti v odborných komisiách,“ uviedla. Dodala, že MK SR pod vedením nominantov Slovenskej národnej strany tiež vybojovalo pre FPU desať miliónov eur naviac.

„Na rozdiel od predchádzajúcich ministrov sa aj týmito krokmi snaží ešte viac sfunkčniť a stransparentniť podporu umenia na Slovensku. Vedenie rezortu kultúry bude vo svojej snahe o spravodlivú a transparentnú podporu umelcov pokračovať aj napriek politickému nátlaku vyvíjanému opozičnými aktivistami,“ pokračuje Bačinská. Zdôraznila, že FPU je nezávislý verejno-právny fond, rezort kultúry nemieni komentovať interné právne dokumenty fondu.

K podnetu sa ministerstvo vyjadrovať nebude

K podnetu na Generálnu prokuratúru SR, ktorú podala Platforma Otvorená kultúra!, sa podľa Bačinskej ministerstvo kultúry vyjadrovať nebude. Podaný podnet sa týka preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry v súvislosti s vymenovaním Petra Grutku do Rady FPU. Dôvodom je, že Grutka dosiaľ nepreukázal, že disponuje minimálne päťročnou praxou v oblasti kultúry, umenia či kultúrneho priemyslu, ktorú vyžaduje zákon. Platforma Otvorená kultúra! tvrdí, že Grutka nikdy neuviedol, že by takúto kvalifikáciu mal, zároveň nik nedisponuje jeho profesným životopisom a ministerstvo ho odmieta zverejniť.

V stredu 29. januára pred sídlom FPU po štvrtýkrát protestovali zástupcovia kultúrnej obce. Na rokovaní Rady FPU sa rozhodovalo jednak o rozdelení prostriedkov v rámci výzvy 1/2025, zároveň mal byť prerokovaný nový štatút Fondu. Ako na sociálnej sieti informoval FPU, jeho Rada sa počas stredajšieho rokovania venovala výlučne rozhodovaniu o poskytnutí podpory. Predmetný bod bol podľa zákona o FPU neverejný. Verejné body programu napokon prerokované neboli, ako uvádza FPU, pre nedostatok času boli presunuté na rokovanie, ktoré by sa malo konať 19. februára popoludní.

SK8 žiada o okamžité sfunkčnenie FPU a zachovanie jeho nezávislosti

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) žiada o okamžité sfunkčnenie Fondu na podporu umenia (FPU) a zachovanie jeho nezávislosti a transparentnosti. Zároveň požaduje opätovné posúdenie nominácií odborníkov SK8 do Rady FPU. TASR o tom informovali zo združenia s tým, že v stredu (29. 1.) boli ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) opätovne doručené návrhy na vymenovanie odborníka za územnú samosprávu.

„SK8 dlhodobo apeluje na to, aby v Rade FPU mali svoje zastúpenie ľudia s reálnou praxou v oblasti kultúry na úrovni obcí, miest a krajov,“ uviedol predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Verí, že ministerka kultúry pristúpi k vymenovaniu odborníka. „Nominantmi samospráv sú Jana Knežová a Peter Černek,“ doplnil.

Združenie bude podľa svojich slov pozorne sledovať, ako sa ministerka postaví k vymenovaniu skutočných odborníkov, ktorých rešpektuje kultúrna obec. Podotklo, že regionálna samospráva zohráva kľúčovú úlohu v podpore a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry a je podľa neho nevyhnutné, aby jej zástupcovia mali primerané zastúpenie v rozhodovacích orgánoch.

SK8 zároveň víta rozhodnutie Slavomíra Lopúcha vzdať sa funkcie v Rade FPU.