Minister zdravotníctva Marek Krajčí je opäť v karanténe. Ako uviedol na sociálnej sieti, na pracovnom stretnutí bol v kontakte s pozitívnym na COVID-19. “Musím zostať v izolácii a na piaty deň sa nechať otestovať,” informoval.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme

Počty nakazených ešte budú stúpať niekoľko týždňov, predpokladá hlavný hygienik

Hlavný hygienik SR Ján Mikas predpokladá, že počty nakazených koronavírusom ešte budú stúpať niekoľko týždňov, možno aj dva až tri mesiace. Dúfa, že potom začnú prípady klesať a druhá vlna epidémie, ktorá na Slovensku momentálne prebieha, by mala skončiť. “Ďalej uvidíme, či ešte nepríde ďalšia vlna, alebo či bude dostupná vakcína,” povedal v rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk.

V prípade, že by na Slovensku pribúdalo napríklad 500 nakazených denne, hlavný hygienik nevylučuje sprísňovanie opatrení. Závisí to však podľa neho aj od toho, ako je tých 500 prípadov rozložených, či rovnomerne po celom Slovensku a regionálne úrady ich dohľadajú, alebo bude 490 prípadov v jednom okrese a nebude tam iná možnosť.

Upozornil na to, že komunitné šírenie koronavírusu môže nastať, aj keď zatiaľ na Slovensku nie je. “Napríklad v Bratislave sme mali sporadické prípady bez epidemiologickej súvislosti, niekedy aj tzv. klastre prípadov, keď sa nám presne nepodarilo došetriť, kde sa ľudia nakazili. Drvivá väčšina prípadov sa však dá došetriť,” konštatoval. Ak by však takýchto prípadov bolo viac, išlo by o komunitné šírenie, ktorému sa možno v konečnom dôsledku podľa Mikasa ani nevyhneme. “Zatiaľ však robíme všetko pre to, aby sme mu zabránili,” doplnil.