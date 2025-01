Minister Taraba očakáva rekonštrukciu vlády. Chce tiež zmeniť ústavu a zakotviť, že Slovensko je založené na dvoch pohlaviach

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) skritizoval podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) za jeho vyjadrenia o spojencoch NATO. Zároveň sa zastal splnomocnencov, ktorí s Dankom nesúhlasili. Urobil tak v relácii TA3 V Politike, ktorej bol hosťom.

Taraba zdôraznil, že nemá nič proti návštevám Moskvy a stretnutiam s predstaviteľmi Ruskej federácie v prípade obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska. Zareagoval však na Dankove obvinenia západu z podnecovania konfliktov medzi národmi a vyvolávania nestability v strednej a východnej Európe.

„Ak to však niekto využíva na to, aby narúšal vzťahy s našimi spojencami v Európskej únii a NATO, tak tomu nerozumiem,“ uviedol. Chápe v tejto súvislosti i krok veľvyslancov západných štátov v SR, ktorí sa ohradili voči vyjadreniam Danka pre ruské štátne médiá.

„Ak nejaký členský štát NATO povie, že iný členský štát NATO sa snaží o destabilizáciu, to sú nebezpečné slová,“ skomentoval Dankove vyjadrenia.

Zhodu s ním prejavil aj druhý hosť relácie, predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Rekonštrukcia vlády

Najpravdepodobnejším scenárom vo vnútrokoaličnom vývoji je rekonštrukcia vlády. V prípade, že k nej nedôjde, alternatívou sú len predčasné voľby.

O rekonštrukcii hovoril ako o „veľmi pravdepodobnom scenári“. „A keby k nej nedošlo, alternatívou nie je, aby vláda len bola, vláda má vládnuť. Je neprijateľné, aby sme sa pri každom zákone dohadovali či prejde, alebo neprejde,“ upozornil Taraba.

Očakáva, že rozhodnutie, či sa pôjde do „scenára A alebo scenára B“, musí byť jasné najneskôr v horizonte dvoch-troch týždňov.

Chce meniť ústavu

Taraba tiež chce zakotviť do ústavy, že Slovensko je založené na dvoch pohlaviach – muž a žena. Upozornil na to Denník N. Ocenil premiéra, že počúva aj to, že Slovensko treba ukotviť v priestore „normálnosti“.

„Ľuďom vadí, že sa pretláča táto LGBTI ideológia do škôl,“ uviedol Taraba. Dodal, že treba chrániť tradičnú rodinu.