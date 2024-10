Minister Šutaj Eštok by mal byť novým predsedom parlamentu, tvrdí Kolíková. Na informáciu reagoval aj Gašpar

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nezvláda svoju pozíciu. Možno aj preto sa objavila informácia o tom, že by sa eventuálne mohol stať predsedom parlamentu. Uviedla to v diskusnej relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko Mária Kolíková, poslankyňa zo strany Sloboda a Solidarita (SaS). Dodala, že Policajný zbor je pre chýbajúcich policajtov destabilizovaný.

„Minister Šutaj Eštok nezvláda rezort a mal by odstúpiť. Situácia v zbore je kritická, nakoľko v zbore chýba spolu až päťtisíc policajtov aj s tými, ktorí už sú na odchode. Táto situácia je spôsobená aj tým, že minister vysiela smerom do zboru zlé signály. Tým signálom je napríklad zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Tento prístup vzbudzuje podľa mňa nedôveru príslušníkov,“ povedala Kolíková.

Poslanec Tibor Gašpar (Smer-SSD) na slová Kolíkovej reagoval, že jej tvrdenie je nezmysel. „Situáciu v polícii potrebujeme stabilizovať. Strašenie zrušením NAKA je nezmysel, pretože tá bola nahradená novými útvarmi. A otázka, prečo odchádzajú policajti, je jednoduchá. Pre valorizáciu,“ vysvetlil Gašpar.

Kolíková Šutaja Eštoka kritizuje aj za odchody príslušníkov z polície a zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Zrušenie NAKA podľa Gašpara neovplyvňuje počty v polícii. Dodal, že NAKA bola nahradená dvoma útvarmi. Gašpar by pre policajtov navrhoval napríklad zmenu v platových triedach či špecifický príplatok na vyššie životné náklady.

Správa SIS neexistuje

V Sobotných dialógoch ďalej Gašpar povedal, že nevidí dôvod na to, aby Šutaj Eštok položil funkciu ministra, no ak sa tak sám rozhodne a pôjde „robiť predsedu parlamentu, bude to rešpektovať“. Ďalej reagoval aj na medializované informácie o správe SIS ohľadom atentátu na premiéra Fica. „Nemôžete mi dávať otázku, kto stojí za správou, keď riaditeľ služby povedal, že správa neexistuje“. Podľa Gašpara išlo len o nešťastný výrok ministra vnútra.

Zdravotníci aj znížená DPH na potraviny

Gašpar v reakcii na ponúknutý kompromis pre zdravotníkov avizuje nárast platov aj v rezorte školstva a vo verejnej správe. Kolíková si myslí, že konsolidačný balík je nastavený nezodpovedne a „udusí ľudí“. Dodala, že neobsahuje žiadnu reformu, vďaka ktorej by sa zúžili výdavky štátu. „Proces pri konsolidačnom balíku je za hranicou ústavy,“ povedala s tým, že SaS zvažuje v tejto veci podanie na Ústavný súd SR.

Zodpovedné riešenia nevidí opozičná poslankyňa ani v návrhu štátneho rozpočtu, pretože obsahuje ďalšie obrovské výdavky. Gašpar reagoval, že štát sa snaží aj znižovať výdavky, napríklad sa má znižovať počet štátnych zamestnancov. Myslí si, že rozpočet sa podarí bez väčších problémov schváliť do konca roka. Kolíková nevidí priestor na jeho podporu.

Vláda robí podľa Gašpara všetko preto, aby sa zníženie dane na vybrané potraviny odrazilo na zníženej cene potravín. „Rokuje sa s reťazcami, robia sa kontrolné opatrenia zo strany ministerstva pôdohospodárstva,“ povedal. Reťazce podľa neho nemôžu špekulovať s cenami vo vzťahu k DPH. Kolíková si nevie predstaviť, ako môžu byť nižšie ceny, keď je zavedená transakčná daň. Označila ju za zlo, ktoré zaťaží všetkých, udusí ekonomiku a zvýši ceny.